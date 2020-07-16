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Зеленский прямо обвинил РФ в военной агрессии против Украины

Глава государства подчеркнул, что страна потеряла как свои территории, так и граждан.

16 июля 2020, 17:30
Зеленский
Зеленский обвинил Россию в военной агрессии против Украины / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский публично заявил, что Украина уже на протяжении шести лет борется с военной агрессией России и делает все возможное для того, чтобы в государстве наступил мир.

"Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену – жизнь наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге", - президент заявил на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете.

По словам главы государства, потери Украины велики – она потеряла как своих граждан, так и значительную часть территорий.

Читайте такжеЭксперт сказал, грозит ли Украине новая агрессия России"И, к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что для победы все украинцы должны объединиться перед общей целью. Он добавил, что сейчас необходимо поступать так же, как 30 лет назад.

Как ранее сообщалось, доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому стремительно падает, а чем свидетельствуют данные недавнего опроса Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Тем временем Верховная Рада официально назначила проведение местных выборов на территории Украины на 25 октября 2020 года.

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