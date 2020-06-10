Зеленский рассказал, почему россияне вернут Крым Украине

Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что аннексированный Россией Крым вернется в состав Украины. При этом глава государства назвал причину, по которой это должно произойти.

Зеленский прокомментировал вопрос Крыма в интервью Украинской правде, отрывок из которого издание опубликовало в Twitter.

В частности, Зеленский считает, что основа всего - правда.

"Российскому народу будет стыдно через несколько лет о том, что вышло (с Крымом)", - сказал президент.

По его словам, без возвращения Крыма будущие поколения украинцев и россиян не смогут нормально общаться.

"Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно и дружно общаться между будущими поколениями украиского и российского народов", – считает Зеленский.

В то же время президент уточнил, что не может сказать, сколько времени понадобится для восстановление прошлых отношений с РФ.

Как сообщал Главред, ранее российский историк Андрей Зубов озвучил важное условие, при котором ныне оккупированные Россией Крым и Донбасс могут вернуться под контроль Украины.