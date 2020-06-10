Зеленский рассказал, почему россияне вернут Крым Украине

Без возвращения Крыма будущие поколения украинцев и россиян не смогут нормально общаться, считает президент.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что аннексированный Россией Крым вернется в состав Украины. При этом глава государства назвал причину, по которой это должно произойти.
Зеленский прокомментировал вопрос Крыма в интервью Украинской правде, отрывок из которого издание опубликовало в Twitter.
В частности, Зеленский считает, что основа всего - правда.
"Российскому народу будет стыдно через несколько лет о том, что вышло (с Крымом)", - сказал президент.
По его словам, без возвращения Крыма будущие поколения украинцев и россиян не смогут нормально общаться.
"Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно и дружно общаться между будущими поколениями украиского и российского народов", – считает Зеленский.
В то же время президент уточнил, что не может сказать, сколько времени понадобится для восстановление прошлых отношений с РФ.
Как сообщал Главред, ранее российский историк Андрей Зубов озвучил важное условие, при котором ныне оккупированные Россией Крым и Донбасс могут вернуться под контроль Украины.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.