Внезапная смерть Полякова: названы дата и место похорон нардепа

Стали известны место и время прощания и похорон скончавшегося народного депутата Антона Полякова.
Стали известны место и время прощания и похорон скончавшегося народного депутата Антона Полякова.
Похороны Полякова состоятся 11 октября в Чернигове, говорится в сообщении на его странице в Facebook.
Вместе с тем прощание с нардепом будет проходить в Черниговской областной филармонии.
В крови Полякова нашли алкоголь и метадон
Ранее народный депутат от партии Слуга народа Галина Янченко прокомментировала результаты токсикологической экспертизы после смерти нардепа Антона Полякова.
Она уточнила, что озвученная ею информация о наличии в анализах покойного алкоголя и метадона является первой по результатам токсикологии.
Она говорит, что в пятницу утром тело Полякова доставили в морг, где ему сделали вскрытие, отобрали образцы и направили их на токсикологию и другие анализы.
Янченко уточнила, что информация относительно метадона и алкоголя в крови Полякова получена из ее источников.
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Смерть нардепа Антона Полякова:
8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.
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Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".