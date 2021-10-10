Внезапная смерть Полякова: названы дата и место похорон нардепа

Антон Поляков / УНИАН

Стали известны место и время прощания и похорон скончавшегося народного депутата Антона Полякова.

Похороны Полякова состоятся 11 октября в Чернигове, говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Вместе с тем прощание с нардепом будет проходить в Черниговской областной филармонии.

В крови Полякова нашли алкоголь и метадон

Ранее народный депутат от партии Слуга народа Галина Янченко прокомментировала результаты токсикологической экспертизы после смерти нардепа Антона Полякова.

Она уточнила, что озвученная ею информация о наличии в анализах покойного алкоголя и метадона является первой по результатам токсикологии.

Реклама

Она говорит, что в пятницу утром тело Полякова доставили в морг, где ему сделали вскрытие, отобрали образцы и направили их на токсикологию и другие анализы.

Янченко уточнила, что информация относительно метадона и алкоголя в крови Полякова получена из ее источников.

Читайте такжеМетадон в крови Полякова: эксперта удивил странный диагноз после смерти нардепа

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Читайте такжеКричала, что беременна и звонила умершему: СМИ раскрыли детали романа Скороход и Полякова

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".