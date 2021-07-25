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Внезапно прыгнул в воду и был без жилета: в Геническе трагически погиб 20-летний парень

25 июля 2021, 12:51
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Родственники погибшего говорят, что парень смог бы выжить, если бы на нем был спасательный жилет.

Геническ
Погибший парень пытался вернуться к катамарану и добраться до берега / УНИАН, Марина Григоренко

В Геническе трагически погиб 20-летний парень из Днепра. СМИ заявляли, что причиной смерти стал перелом шеи после того, как он прыгнул в воду и якобы ударился о камни на дне. Тетя погибшего Лилия Чепурко утверждает, что это не так. Лилия сказала, что в тот момент, когда они с мамой катались на катамаране и уже приближались к берегу, он неожиданно прыгнул в воду. Парень за что-то зацепился и начал тонуть. Он пытался вернуться к катамарану, но не успел и утонул. Родственники погибшего говорят, что жизнь парня можно было бы спасти, если бы он был в спасательном жилете. Но на людей, арендующих катамараны, таких жилетов не надевают.

Согласно информации 24 канала, родные погибшего не подтвердили сведения о том, что он погиб после перелома шеи, возникшего якобы из-за удара о камни на дне. Тетя парня Лилия Чепурко говорит, что он утонул.

Читайте такжеВ Затоке нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика: утонул в море вместе с отцомПо ее словам, в день трагедии парень и его мама отдыхали на море. Они катались на катамаране и уже приближались к берегу, и тогда Владимир неожиданно решил прыгнуть в воду. Лилия предполагает, что он хотел поплавать на мели, так как не умел плавать. Но вдруг в воде он за что-то зацепился и начал тонуть. Парень хотел вернуться к катамарану и пытался добраться до берега, но не успел и утонул.

Мама парня ничего не могла сделать, она тоже не умела плавать. Родные погибшего говорят, что на людей, арендующих катамараны, не надевают спасательные жилеты. Они считают, что наличие жилета могло бы спасти парню жизнь.

Владимир был единственным ребенком в семье. Работал поваром в одном из ресторанов в Днепре.

Прибывшие на место трагедии в Геническе медики констатировали мгновенную смерть. Парня похоронили 23 июля в Днепре.

Главред сообщал: в Одессе на пляже для людей с ограниченными возможностями утонул 17-летний парень.

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