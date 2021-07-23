На Азовском море 20-летний отдыхающий прыгнул с катамарана и сломал шею на глазах у мамы

20-летний днепрянин прыгнул в воду с катамарана и сломал шею / Униан

20-летний житель Днепра во время отдыха на Азовском море в Геническе Херсонской области неудачно прыгнул с катамарана и ударился о камни на дне. Из-за удара он сломал шею, смерть была мгновенной.

20-летний Владимир и его мама отдыхали на море. В среду, 21 июля, они решили вдвоем прокатиться на катамаране. Во время аттракции юноша внезапно захотел прыгнуть в воду, и, к сожалению, этот прыжок стал роковым, сообщает "Днепр вечерний".

Медики, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть парня – она была мгновенной. Погибший парень работал поваром в одном из ресторанов Днепра. Он был у матери единственным сыном.

"У нас невосполнимая потеря. Ушел в мир иной единственный, любимый, самый солнечный, добрый сынок. Моя кровинушка, солнышко яркое, надежда и опора. Горе мое не знает границ", – написала Наталья Николенко, мать погибшего днепрянина, в Facebook.

Ранее мы писали, что в Одессе трагически погиб юный парень. Парнишка катался на водном аттракционе, слетел с него и начал тонуть. Когда 17-летнего парня вытащили на берег, он уже находился в бездыханном состоянии. Местные работники и спасатели пытались реанимировать его, но не смогли.

Напомним, что в Кирилловке Запорожской области трагически погиб работник аттракциона. Парень надувал горку, когда его ударило током.