Надувал горку: на популярном курорте от удара током погиб 22-летний работник аттракциона

Парень умер на месте/pixabay.com

В курортной Кирилловке на Запорожье трагически погиб парень, который надувал атракционную горку. Его убило током.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службе ГУНП региона, парень скончался на месте 6 июля. Медики, прибывшие на вызов, не смогли спасти его.

Известно, что мужчина родом из Кривого Рога. Он неофициально работал на надувном комплексе "Горка" на пляже Кирилловки.

Во время надувания батута по неизвестным причинам 22-летнего криворожанина ударило током.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьм 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) УКУ. Пока неизвестно, кому принадлежит данный атракцион.

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Также восьмилетнюю девочку в Тернополе ударил током автомат с игрушками, ребенок в больнице. Удар был такой силы, что девочку отбросило на асфальт. В больницу ее доставили с сильными ожогами.