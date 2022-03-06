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Во время войны решили развивать торговлю с Россией: Стефанчук гневно обратился к властям Грузии

6 марта 2022, 21:05

Стефанчук отметил, что решение России ослабить санкционное давление на Грузию может оказаться "благодарностью" за то, что официальный Тбилиси не хочет полностью поддержать Украину.

Стефанчук
Стефанчук / УНИАН

Украина призывает Грузию ввести санкции против России из-за военного вторжения в Украину, поскольку на данный момент власти этой страны, напротив, планируют развивать торговые отношения с РФ. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в видеообращении к властям Грузии.

"Как же так произошло, что сегодня, в разгар войны против братской для вас Украины, вы решили развивать торговлю со страной, которая напала и на нас, и на вас?", – сказал спикер.

Речь идет о снятии санкций с пятнадцати грузинских производителей молока, говорит Стефанчук.

"Неужели это стоит нашей тысячелетней дружбы, нашей общей борьбы, наших общих стремлений? Неужели вы не видите, что народ Грузии, который выходит на площади городов поддерживает Украину, а не ваши мутные договоренности?", – отметил спикер парламента.

Он напомнил грузинским властям о словам Шота Руставели: "Среди врагов худший враг тот, что ведет себя как друг".

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В то же время Стефанчук заверил: Украина понимает, что Грузия – это не только правительство.

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Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям, которые страны Запада массово вводят против России за ее военное вторжение в Украину.

"Грузия, с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, не собирается принимать участия в финансовых и в экономических санкциях, поскольку, повторяю, это только еще больше навредит нашей стране и нашему населению. Соответственно, я, как глава правительства, который ответственен как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, учитывая национальные интересы буду руководствоваться только интересами нашей страны", ‒ заявил Гарибашвили.

Автор: Егор Бунин
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санкции против России Руслан Стефанчук новости Грузии
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