"Вода ручьем, мокрая постель": в поезде Киев-Ворохта вещи примерзли к окну

В поезде примерзли вещи в окну

В поезде компании Укрзализныця Ворохта-Киев произошел возмутительный случай - от просочившейся из окна воды примерзли к окнам вещи пассажирки. Соответствующие фото и видео опубликовал Телеграм-канал PavlovskyNews.

"Вода из окон текла ручьем так, что вся постель была мокрая: наша подписчица сняла на видео условия в поезде Ворохта-Киев, которым она возвращалась в столицу из Ивано-Франковской области", - говорится в подписи к видео.

Проводник предложил пассажирке тряпку, чтобы вытирать воду. Куртка и верхние вещи девушки, которые висели у окна, на утро примерзли к окнам и их пришлось отдирать.