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Безводный мир: эксперт рассказала, чем грозит Украине маловодие в реках

18 мая 2020, 11:33

Известный климатолог и географ-метеоролог Вера Балабух сделала весьма пессимистический прогноз о будущем Украины в условиях маловодия рек.

Река
Эксперт рассказала, чем грозит Украине маловодие в реках / УНИАН

В последнее время в Украине продолжает складываться угрожающая ситуация, связанная с маловодием рек. Она, в перспективе, может крайне сильно повлиять на всех украинцев.

Такое мнение высказала в своей колонке для Главреда известный климатолог, географ-метеоролог Вера Балабух.

"Маловодие рек в Украине является результатом изменений климата на планете. Меняется не только термический режим, но и общее состояние климатической системы: состояние атмосферы, режим увлажнения, ветра и опасных явлений, меняются гидросфера, литосфера и биосфера.[…] Украинские реки мелеют, пруды и болота высыхают вообще, а уровень грунтовых вод снизился на метр-полтора", ‒ считает она.

Читайте такжеВода по часам: к чему готовиться украинцам в связи с маловодием рекСогласно данным, имеющимся в распоряжении Балабухи, небольшое количество водных ресурсов вместе с неблагоприятной погодой как раз и могут привести к дефициту воды в Украине.

"Украина принадлежит к европейским странам, где и так не слишком много водных ресурсов. Но неблагоприятные погодные условия усугубляют ситуацию и приводят к дефициту воды. Вода не является безграничным ресурсом. Напротив, он настолько ограничен, что мы почувствуем его дефицит очень скоро - его почувствует уже нынешнее поколение украинцев.[…] По сравнению с Европой в Украине даже нет культуры экономии воды, поэтому нам придется привыкать к новым реалиям. Неизбежно в нашей стране начнут ограничивать подачу воды, то есть давать ее по часам. Это - наши близкие реалии, мы придем к этому", ‒ подытожила она.

Напомним, ранее Ольга Денищик, руководитель практики "Вода" Всемирного фонда дикой природы, заявляла ‒ если в Украине будет продолжаться ежегодная засуха, то Государственное водное агентство уже в ближайшем будущем вынуждено будет ограничивать свободное использование украинцами воды.

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