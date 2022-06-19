Vodafone повысил тарифы: сколько заплатят украинцы с 1 июля/ коллаж ua.depositphotos.com и сайт Vodafone

С 1 июля 2022 года множество пользователей популярного украинского оператора мобильной связи Vodafone ожидает повышение тарифов. Такая информация содержится на странице каждого тарифа на веб-портале компании, а также рассылается в SMS-сообщениях клиентам.

Вырастут тарифы на мобильную связь для тех украинцев, которые используют Vodafone SuperNet:

Turbo ‒ было 100 гривен в месяц, станет 125 гривен;

Start ‒ было 125 гривен в месяц, станет 145 гривен;

Pro ‒ было 180 гривен в месяц, станет 205 гривен;

Unlim ‒ было 260 гривен в месяц, станет 300 гривен;

Joice ‒ было 120 гривен в месяц, станет 135 гривен.

При всем этом, клиентам в Vodafone предлагают увеличить объемы услуг в каждом пакете ‒ больше бесплатных гигабайтов траффика в интернете и больше бесплатных минут для звонков по Украине. Но при этому безлимит трафика в мессенджерах (услуги "Обмен минут" и "Множество разговоров") станет недоступным с 1 июля.

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Напомним, ранее, в ночь с 24 на 25 февраля Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали предоставление услуг в своих сетях для абонентов всех мобильных провайдеров России и Белоруссии.

С тех пор те больше не могут получать и совершать звонки, пользоваться интернетом, а также отправлять SMS.

До того сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу SIM-карт для мобильной связи по паспoртам.

При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, депутаты Рады хотели обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

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