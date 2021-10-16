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Водитель-неадекват выгнал пассажиров: в Запорожье наказали маршрутчика-матерщинника

16 октября 2021, 17:08
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В отношении водителя вынесли постановление о нарушении правил карантина и наложили штраф.

В Запорожье водитель маршрутки поплатился за грубость / Скриншот

Получил продолжение скандал в Запорожье, где водитель маршрутки обругал льготников, а затем высадил всех пассажиров на ближайшей остановке и уехал.

Правоохранители открыли производство по статье о хулиганстве в отношении водителя, сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили рейсовый маршрут, на котором произошло данное событие и фирму-перевозчика.

Правоохранители уже идентифицировали личность нарушителя, который признался в конфликтной ситуации 13 октября. На основании собранной информации в отношении водителя вынесли постановление о нарушении правил карантина и наложили взыскание штрафа.

Кроме того, на перевозчика представители Укртрансбезопасности составили акт о нарушении правил перевозки пассажиров, который в дальнейшем будет рассмотрен на комиссии.

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Продолжается досудебное расследование, открытое по факту хулиганства. Санкция по статье предполагает штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Конфликт в маршрутке в Запорожье: что произошло

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье водитель маршрутки №69 нахамил мужчине, который пытался воспользоваться льготным проездом. Водитель даже не пытался подбирать слова, используя матерную ругань.

Эмоциональная речь шофера результате не возымела. После чего мужчина обратился к угрозам, что сойдет с маршрута, если льготник не выйдет из автобуса. На этом водитель не остановился и начал выгонять всех пассажиров.

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