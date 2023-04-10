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Военного назвали коллаборантом: на Николаевщине боец ВСУ потребовал снять флаг Украины с магазина

Алексей Тесля
10 апреля 2023, 10:45 обновлено 10 апреля, 10:53
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По словам местных, ранее предприниматели не вывешивали украинский флаг вплоть до стабилизации ситуации на фронте.
флаг
На Николаевщине разразился скандал из-за флага Украины / gur.gov.ua, Скриншот

В селе Прибужье Николаевской области мужчина потребовал от владельцев магазина снять украинский флаг, который повесили перед входом в торговое заведение.

Он отметил, что магазин не является государственным учреждением и напомнил, что на других подобных постройках нет флагов. Видео инцидента появилось в Сети.

"Ты его заработал, что повесил? Это государственное учреждение? Повесьте себе дома", – сказал мужчина. При этом в ответ его назвали коллаборантом.

видео дня

В свою очередь владельцы магазина возмутились и считают претензии необоснованными. Владелица магазина заявила, что она украинка и в полном праве вешать национальный флаг.

Что говорят местные жители

Мужчина по имени Евгений, требовавший снять с магазина флаг Украины в Николаевской области, является действующим военным ВСУ. Об этом сказали в видеообращении жители местной территориальной общины, пишет Фокус.

По их словам, боец ВСУ Евгений участвовал в защите Мариуполя. В его семье двое родных братьев защищают Родину от российских оккупантов.

По их словам, мужчина является ветераном боевых действий и в ходе беседы с владельцами торговой точки напомнил, что украинская символика должна висеть исключительно над государственными объектами.

Местные жители также отметили, что предприниматели, в магазине которых произошла история, не вывешивали украинский флаг вплоть до середины марта 2022 года, пока не стабилизировалась ситуация на фронте в Николаевской области.

"Предлагал ли он вам снять украинский флаг и повесить российский? Нет! А если бы к нам зашли россияне? Тогда бы вы повесили второй флаг. Вы дождались, когда у нас все стало хорошо и тогда флаг появился. Заработайте его", — добавили местные жители, которые решили записать видеообращение в защиту Евгения.

Напомним, в Житомирской области священник УПЦ МП ударил по голове ребенка, который держал в руках флаг Украины.

По словам очевидцев, московский церковник ударил по голове 12-летнего мальчика, а еще одного ребенка – толкнул.

Ранее украинский боксер полусреднего веса Даниил Заморило завоевал золотую медаль на 27-м Международном турнире по боксу в Литве. Получать награду он вышел с флагом Украины на плечах, однако долго простоять с национальным флагом на пьедестале он не смог.

Уже через несколько секунд после того, как спортсмен поднялся на пьедестал, к нему подошли представители организаторов, которые попросили его снять украинский флаг.

Больше новостей:

флаг Украины Николаевская область
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