Военный эксперт назвал тайную цель плана Кравчука по Донбассу

Олег Жданов скептически оценил План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.
Пункты, которые предусмотрены, в Плане совместных шагов для Трехсторонней контактной группы, физически не могут быть выполнены. Их цель - получение отрицательного ответа от РФ для дальнейшего замораживания конфликта.
Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию Телеграф.
"Далее Украина, очевидно, обвинит Россию в том, что она не идет на уступки в то время, когда Киев готов к определенным компромиссам. Таким образом Зеленский акцентирует свою готовность к переговорам, но сам конфликт будет заморожен", – считает Жданов.
Кроме того, по его мнению, реализация Минских договоренностей также физически невозможна.
"В них четко прописан особый статус для ОРДЛО с внесением изменений в Конституцию. Фактически, речь идет о федерализации Украины, что означает возвращение нашей страны в политическую орбиту Кремля. Это абсолютно неприемлемо для Украины. Обратите внимание, что в течение шести лет Москва ни разу не изменила свою позицию по этому вопросу. Ее полностью устраивает выполнения Минска. И никаких других предложений они не поддержат", – сказал эксперт.
Напомним:
- Украинская сторона подготовила План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.
- Украина предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.
- 5 ноября в Москве и "ДНР" ответили на предложение Украины по Донбассу. В частности, в РФ заявили, что ждут предложений украинской делегации в письменном виде.