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Военный эксперт назвал тайную цель плана Кравчука по Донбассу

20 ноября 2020, 04:06

Олег Жданов скептически оценил План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.

Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Пункты, которые предусмотрены, в Плане совместных шагов для Трехсторонней контактной группы, физически не могут быть выполнены. Их цель - получение отрицательного ответа от РФ для дальнейшего замораживания конфликта.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию Телеграф.

"Далее Украина, очевидно, обвинит Россию в том, что она не идет на уступки в то время, когда Киев готов к определенным компромиссам. Таким образом Зеленский акцентирует свою готовность к переговорам, но сам конфликт будет заморожен", – считает Жданов.

Кроме того, по его мнению, реализация Минских договоренностей также физически невозможна.

"В них четко прописан особый статус для ОРДЛО с внесением изменений в Конституцию. Фактически, речь идет о федерализации Украины, что означает возвращение нашей страны в политическую орбиту Кремля. Это абсолютно неприемлемо для Украины. Обратите внимание, что в течение шести лет Москва ни разу не изменила свою позицию по этому вопросу. Ее полностью устраивает выполнения Минска. И никаких других предложений они не поддержат", – сказал эксперт.

Напомним:

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