Как говорит военный эксперт Сергей Грабский, русские стандарты войны были прописаны еще в середине минувшего столетия - и с тех пор не обновлялись.

Военный эксперт спрогнозировал, как повлияет смена командующего на тактику войны врагов / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Валерий Герасимов, назначенный накануне русским диктатором Путиным командующим оккупационных войск в Украине никак не изменит тактику ведения ими боев с ВСУ. Об этом в эфире телемарафона заявил известный военный эксперт Сергей Грабский.

"Надо понимать, что войну планировал именно генерал Герасимов, он является "отцом" этой войны, поэтому – как отец может отказаться от своего сына? А, во-вторых, российская армия действует по шаблонам, то есть все генералы — это винтики в военной машине, которые боятся отойти от стандартов", — объяснил он.

Как говорит Грабский, данные стандарты были прописаны еще в середине XX века. И русские оккупанты очень активно применяют их в Украине.

"Они могут использовать интуитивно какие-то методики, позволяющие им, например, уменьшить количество артиллерии, использовать штурмовые группы, что для них является определенной новостью, если мы говорим, в частности, о боевых действиях в районе Бахмута и Соледара", — подытожил эксперт.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Напомним, 11 января новым командующим оккупационными войсками в Украине назначен начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий. Бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин назначен его заместителем.

Ранее стало известно, что после удара ВСУ по базе мобилизованных российских оккупантов во временно оккупированной Макеевке от российского диктатора Владимира Путина открыто потребовали расправы над руководством так называемой "специальной военной операцией", в том числе и над Сергеем Суровикиным.

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