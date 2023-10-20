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"Воодушевляет украинских воинов и нацию": Зеленский мощно обратился к Байдену

Алексей Тесля
20 октября 2023, 11:58 обновлено 20 октября, 12:03
Инвестиции Америки в оборону Украины обеспечат долгосрочную безопасность, уверен Владимир Зеленский.
Зеленский, Байден
Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за поддержку Украины / Колаж Главред: depositphotos.com, Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джозефа Байдена за его выступление в поддержку Украины и отметил важность двухпартийной поддержки Украины в США.

"Я благодарю президента США Джо Байдена за его мощное выступление. Вместе мы не позволим ненависти разрушить свободу, и мы не позволим террористам разрушить демократию. Украина благодарна США за всю поддержку и за их непоколебимую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и основанный на правилах международный порядок всегда должны торжествовать. Наша общая цель — защитить свободный образ жизни для всех наших народов", - написал Зеленский в соцсети Х.

Он также отметил, что "непоколебимая двухпартийная поддержка Украины в Соединенных Штатах невероятно воодушевляет всех наших воинов и всю нашу нацию". "Инвестиции Америки в оборону Украины обеспечат долгосрочную безопасность для всей Европы и мира", - подчеркнул глава Украинского государства.

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"Мир, особенно страны, сталкивающиеся с агрессией и терроризмом, надеются, что Америка возглавит дело по сохранению нашей общей свободы", - отметил Зеленский.

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Сообщение В.Зеленского / @ZelenskyyUa

Поддержка США Украины

Ранее Байден в побращении к нации заявил, что Конгресс США должен сделать все возможное, чтобы без пауз продолжать поставки оружия в Украину. Он отметил, что США направляют Украине вооружение со складов, а деньги, которые выделяет Конгресс, нужны, чтобы снова закупать оружие на склады, и это обеспечивает работой производящие оружие американские компании по всей стране.

Он подтвердил, что собирается запросить Конгресс о финансовой помощи Украине и Израилю и отметил, что это необходимо для поддержки "наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украину". "Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды... на протяжении многих поколений", - сказал президент США.

Напомним, советник администрации США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о подготовке нового пакета военной помощи для Израиля и Украины. Он будет "значительно превышать $2 млрд". Представитель администрации Белого дома пояснил, что президент США Джо Байден намерен провести интенсивные переговоры с Конгрессом США.

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