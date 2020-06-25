Бойцы ВСУ одним ударом уничтожили российскую технику на Донбассе: опубликовано видео

Бойцы ВСУ одним ударом уничтожили российскую технику на Донбассе / Скриншот из видео

В зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ из 24-й Отдельной механизированной бригады одним ударом уничтожили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1, которую использовали боевики.

Об этом сообщили в Facebook представители пресс-службы военной части.

"В зоне ответственности 24 ОМБр имени короля Даниила противник длительное время использовал новую ПСНР российского производства. Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций", — заявили военные.

Достоверно известно, что сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ множество раз фиксировала работу данной станции на временно оккупированных районах Донбасса. Бойцы из 24-й Омбр, которые обнаружили место расположения корректировщика, уничтожили ПСНР-8 метким выстрелом из противотанковой управляемой ракеты.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео того, как в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы 54-й Отдельной механизированной бригады провели новую операцию по ликвидации минометной позиции и жилого помещения, где располагались боевики.