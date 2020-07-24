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Удар с небес: бойцы ВСУ ракетой мощно шарахнули по боевикам

Очередной зрелищный и яркий эпизод войны на Донбассе.

24 июля 2020, 11:40
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Ракетный удар по боевикам / скриншот из видео

Бойцы украинской армии на Донбассе (в районе Приазовья) нанесли мощный ракетный удар по боевикам.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в соцсети Facebook военнослужащий ВСУ Александр Ведмидь.

"Приазовье. Уничтожение расчета СПГ [станковый противотанковый гранатомет - Главред] орков (боевиков). Это война", – написал он.

В ролике четко видно, как боевики засели в окопах рядом с жилым домом. Но их заметили украинские ВСУ и прицельным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса уничтожили СПГ.

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Напомним, ранее в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ из 24-й Отдельной механизированной бригады уничтожили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1, которую использовали боевики.

До того в Сети опубликовали видео того, как в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы 54-й Отдельной механизированной бригады провели новую операцию по ликвидации минометной позиции и жилого помещения, где располагались боевики.

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