Удар с небес: бойцы ВСУ ракетой мощно шарахнули по боевикам

Ракетный удар по боевикам / скриншот из видео

Бойцы украинской армии на Донбассе (в районе Приазовья) нанесли мощный ракетный удар по боевикам.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в соцсети Facebook военнослужащий ВСУ Александр Ведмидь.

"Приазовье. Уничтожение расчета СПГ [станковый противотанковый гранатомет - Главред] орков (боевиков). Это война", – написал он.

В ролике четко видно, как боевики засели в окопах рядом с жилым домом. Но их заметили украинские ВСУ и прицельным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса уничтожили СПГ.

Читайте такжеОфицер ВСУ назвал два пути достижения мира в Украине

Напомним, ранее в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ из 24-й Отдельной механизированной бригады уничтожили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1, которую использовали боевики.

До того в Сети опубликовали видео того, как в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы 54-й Отдельной механизированной бригады провели новую операцию по ликвидации минометной позиции и жилого помещения, где располагались боевики.