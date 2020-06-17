Журналист Гармаш из ТКГ рассказал, есть ли новый закон об особом статусе Донбасса / УНИАН

Журналист Сергей Гармаш, которого недавно назначили представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, опубликовал комментарий по поводу недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что в Офисе президента Зеленсакого нового законопроекта, касающегося особого статуса Донбасса.

Текст журналист опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Гармаш уверяет, что новый законопроект по особому статусу Донбасса на повестке дня отсутствует, а речь в ОП ведут о том, что в рамках Контактной группы начато обсуждение поправок в закон, принятый Верховной Радой еще в 2014-м. Поправки касаются имплементации в данный закон "формулы Штайнмайера", под которой Украина подписалась осенью 2020 года.

"Но! Украина при этом заявляет, что сами выборы могут состояться только при условии стабильного прекращения огня, контроля Украины над своей границей и выведения с территории ОРДЛО незаконных вооруженных формирований и иностранных войск! Если эти условия будут соблюдены Россией, то мы, действительно, готовы провести выборы уже 25 октября и ввести в действие пресловутую Формулу. Если бы был какой-то новый законопроект, то какой смысл обсуждать на ТКГ поправки к старому?", ‒ написал журналист.

Напомним, ранее, 9 июня 2020 года стало известно, что журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер станут представителями Украины в переговорах по Донбассу как представители ОРДЛО. Украинские делегаты отметили, что они не будут вести переговоры с "Л/ДНР" и намерены консультироваться с украинской властью.