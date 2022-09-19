"Война не будет быстрой": в США дали тревожный прогноз и не исключили затяжной конфликт

США готовы поддерживать Украину длительное время, подчеркнула Бриджит Бринк.
Война в Украине, скорее всего, не закончится быстро, заявила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.
В то же время США готовы поддерживать Украину длительное время, подчеркнула она в интервью Европейской правде.
Отвечая на вопрос о том, реально ли, по ее мнению, закончить войну в 2023 году, посол США отметила: "Как дипломат с 25-летним опытом, я научилась не спекулировать по поводу будущего. Но я не думаю, что это будет быстрая война".
Вместе с тем американский дипломат говорит, что США готовы поддерживать Украину долго, если война не завершится и в следующем году.
"Мы это уже демонстрируем. Часть долгосрочной помощи, которую мы оказываем, будет работать годы и годы с сегодняшнего дня (...), чтобы помочь Украине построить такую армию, которая поможет ей защитить себя после того, как завершится этот конфликт", - добавила Бринк.
Напомним, ранее советник ОП Алексей Арестович заявил о том, что Владимир Путин начал готовиться к войне еще в феврале прошлого года. К этому его подтолкнул арест кума - Виктора Медведчука.
Он убежден, что именно дело Медведчука стало формальным поводом для начала полномасштабного вторжения, эта война была практически неизбежной.
Как заявлял секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, украинские власти готовились к полномасштабной войне с Россией, а население оберегали от массовой паники.
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