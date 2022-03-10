Война России против Украины: большинство украинцев верят в победу в ближайшие недели

92% опрошенных верят, что Украина сможет отразить нападение России / Фото Reuters

Большинство украинцев - 57% - считают, что Украина сможет победить в войне с Россией уже в ближайшие недели.

Как свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг, 18% уверены, что Украина одержит победу за неделю, 39% - за несколько недель.

Еще 18% считают, что война продлится несколько месяцев, лишь 9% думают, что война закончится через полгода-год или больше.

Украинцев, которые не верят в победу, практически нет. 16% затруднились ответить на этот вопрос.

92% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Практически ежедневно этот показатель растет. Только 6% сегодня не имеют такой уверенности.

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Вера в победу Украины над Россией преобладает во всех регионах страны.

Более 80% украинцев ответили, что каким-то образом помогают в защите Украины:

39% помогают людям и армии как волонтеры;

37% - помогают финансово;

18% участвуют в информационном сопротивлении;

12% - продолжают работать в критической инфраструктуре;

10% украинцев отметили, что являются членами территориальной обороны.

Только 19% ответили, что не имеют возможности помогать сейчас стране. Чаще всего это люди старшего возраста. Однако и среди этой категории людей большинство сегодня вовлечены в сопротивление.

Опрос был проведен 8-9 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Как сообщал Главред, результаты исследования, проведенного Институтом когнитивного моделирования вместе с Центром Социальный мониторинг и агентством Первая рейтинговая система, свидетельствуют, что большинство украинцев - 78% - верят в победу Украины в войне с Россией.

Согласно этому же соцопросу, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому значительно вырос с начала российской агрессии против Украины и достиг отметки почти в 80%.

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