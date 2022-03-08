Война России и Украины: большинство украинцев верят в победу над РФ

В победе над российским оккупантом уверены 78% опрашиваемых / Фото Reuters

Большинство украинцев - 78% - верят в победу Украины в войне с Россией. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института когнитивного моделирования вместе с Центром Социальный мониторинг и агентством Первая рейтинговая система.

Согласно соцопросу, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому значительно вырос с начала российской агрессии против Украины и достиг отметки почти в 80%.

В победе над российским оккупантом уверены 78% опрашиваемых. Кроме того, большинство опрашиваемых – 75,3% - за последнюю неделю уже помогли ВСУ, бойцам территориальной обороны или волонтерам.

"Мы - не только самая заботливая нация, но и очень терпеливая. Поскольку 43,6% опрашиваемых готовы испытывать неудобства и проблемы, связанные с войной, чтобы обеспечить мир на условиях Украины столько, сколько необходимо", - говорится в сообщении.

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facebook.com/cognitivecomua

Как сообщал Главред, 86% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, 76% выступают за вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют новые результаты исследования, проведенного социологической группой Рейтинг.Отмечается, что это самый высокий уровень поддержки за всю историю проведения опросов.

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