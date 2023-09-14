Война в Украине может продлиться еще 9 лет: в Германии ошарашили заявлением

Война в Украине не закончится в ближайшее время и может очень сильно затянуться еще на 9 лет. Германия готовится к тому, что конфликт будет продолжаться до 2032 года. Об этом заявил глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг, сообщает exxpress.
Германия понимает, что таким образом нужно будет предоставлять Украине военную помощь в длительной перспективе.
"В Германии парламент предоставил военную поддержку нашим украинским друзьям до 2032 года. Мы готовы оказать долгосрочную поддержку. И мы готовы сделать время нашим союзником, а не союзником Путина", - сказал Фрейдинг.видео дня
Генерал-майор отметил, что мир в Украине будет достигнут тогда, когда будут освобождены все территории до границ 1991 года - вместе с Донбассом и Крымом.
Завершение войны в Украине
Напомним, что Буданов дал неожиданный прогноз, когда закончится война в Украине. По его мнению, война РФ против Украины не будет длительной. По его словам, россияне физически не могут вести долговременные действия.
Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапно. Эксперт считает, что Путин будет затягивать и изматывать войну в Украине. Он будет надеяться на то, что следующим президентом США станет Трамп, и тогда Украине обрежут всю помощь.
Генерал рассказал о мощном продвижении ВСУ. Украинские войска прорвали первую оборонительную линию России в Запорожской области после недель кропотливого разминирования, сообщил Тарнавский.
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