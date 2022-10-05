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Война затянется на год: полковник ВСУ дал тревожный прогноз

5 октября 2022, 15:14

Нужно еще 9-12 месяцев для того, чтобы закончить горячую фазу войны, уверен Виктор Кевлюк.

ВСУ
Война затянется, прогнозирует полковник ВСУ Виктор Кевлюк / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Для освобождения всех оккупированных территорий Вооруженным силам Украины необходимо провести 5-6 наступательных операций, заявил эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк.

"Для того чтобы освободить все наши территории, нам нужно еще 8-9 месяцев", - подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

Собеседник пояснил, что между операциями существуют определенные перерывы для перебрасывания сил, восполнения потерь, наращивания группировок, формирования соответствующих оперативных построений.

Он уверен в том, что нужно еще 9-12 месяцев для того, чтобы закончить горячую фазу войны, заставить противника сложить оружие и отказаться от дальнейших посягательств на нашу территорию.

"Поэтому я думаю, что до осени следующего года война будет продолжаться. Дальше будет период постконфликтного урегулирования. От того, какие убытки к тому моменту понесет Российская Федерация, будет зависеть то, будем ли мы проводить определенные мероприятия на ее территории. Потому что пока дракону не выбьют зубы, он будет кусаться. Возможно, нужно посетить места базирования вражеской авиации, которая до нас долетает из Брянской и Ростовской областей, районы, где сосредоточены ракетные бригады. Как мы будем это делать и какие силы будем привлекать – это знает только Генеральный штаб", - уточнил полковник ВСУ.

Кевлюк добавил, что после окончания активных боевых действий должны быть проведены стабилизационные операции для нейтрализации вражеской агентуры, диверсантов, а разминирование может продолжаться десятилетиями.

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

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