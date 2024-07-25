Войска РФ через месяц-полтора перейдут в оборону: в Нацгвардии сделали заявление

Силам обороны Украины нужно искать слабые места во вражеской обороне и готовить свои подразделения, сказал командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

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Наступательные возможности врага не безграничны - Пивненко / Коллаж: Главред, фото: Facebook А. Пивненко, Минобороны РФ

Российские оккупанты через месяц-полтора вынуждены будут перейти в оборону. Они не смогут продолжать наступательные действия сразу на нескольких направлениях, поскольку понесли большие потери. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

В интервью Укринформу он рассказал о том, что сейчас сложная ситуация на фронте, однако у оккупантов заканчиваются возможности для проведения наступательных действий.

"Трудно (на фронте). Но наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они несут потерь... Я думаю, еще месяц-полтора и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить. Так, это война..." – объяснил ситуацию командующий НГУ. видео дня

По его словам, Силам обороны следует искать слабые места в обороне противника и нивелировать преимущества оккупантов.

"Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачу: если так не работает - пытаться асимметрично. Но кардинально все не изменишь, на все нужно время, особенно если говорить о системных изменениях", - подчеркнул Александр Пивненко.

Что такое Нацгвардия? Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций. Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

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