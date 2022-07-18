Воюют в одном окопе: отец и сын пошли в Нацгвардию вместе бить оккупантов

Отец и сын пошли в Нацгвардию вместе бить оккупантов / Нацгвардия, Mititarist

Двое уроженцев Волыни, отец и сын, оба ‒ Артуры, вместе пошли служить в Национальную гвардию Украины. И теперь вместе сражаются против русских оккупантов, сообщается на странице Нацгвардии в Facebook.

Артур - отец, которому 52 года, решил идти служить, когда провожал сына на войну.

"Поинтересовался берут ли таких, как я служить, или нет. И скоро тоже стал военным. Война, которую развязала Россия против нас, – совсем не шутка. Россияне абсолютно циничный и безжалостный народ, уничтожающий все и всех на своем пути. А наша задача – защитить свою, родную. Война сплотила нас, и мы уже не остановимся до окончательной победы, - говорит мужчина.

Теперь у обоих мужчин один общий окоп на позициях. У сына, к слову, уже есть боевой опыт – он воевал с боевиками и россиянами в 2015 году под Мариуполем.

"Сначала работать за границей было очень тяжело. Но я не сдавался и учился. А в прошлом году вообще решил остаться в Польше, открыть собственное дело. Но война полностью изменила мое мировоззрение. Не хочу уже возвращаться туда. После нашей победы у родной Украины будет много работы. Нам своими руками придется кирпич за кирпичом все отстраивать. Для этого нужны руки и мои готовы к тяжелому труду", – говорит 28-летний Артур-младший.

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Напомним, ранее на Виннитчине похоронили бойца ВСУ Геннадия Борщевского из села Горячковка, который погиб 25 апреля в одном из первых боев с оккупантами под Изюмом.

Со своей возлюбленной Татьяной Геннадий в раннем возрасте создали семью. Без отца осталось целых пятеро детей ‒ трое сыновей и две дочери.

До того сообщалось - в селе Гребельки, что на Киевщине, российские захватчики 3 марта сразу убили одного сына пенсионерки Надежды и ранили второго.

Владимир погиб на месте. Олег выжил, однако получил тяжелые ранения в плечи. Несчастной женщине самой пришлось отмывать в доме кровь своего убитого сына и хоронить в своем дворе.

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