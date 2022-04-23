"Не могу сидеть сложа руки": на Одесчине отец пошел защищать Украину вместе с сыновьями

Идея пойти добровольцев сразу показалась мужчине очень правильной ‒ особенно учитывая, что он имел необходимый боевой опыт, полученный в горячих точках.
На Одесчине целая семья ‒ отец Михаил Васильевич и сыновья Иван и Василий ‒ защищают Украину от российских захватчиков. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook Национальной гвардии Украины.
"Во время разговора со своим старшим сыном Иваном, который сейчас кадровый офицер, я сказал, что не могу просто сидеть дома сложа руки и ждать повестки понимая, что враг уже на нашей земле", – вспоминает Михаил Васильевич.
Во время этой беседы сын предложил вступить в ряды добровольцев Нацгвардии.
"Я был военным и мечтал о том, что мои сыновья также станут защитниками своего государства. Так потому и суждено было случиться. Старший сын Иван служит в рядах Национальной гвардии, а младший Василий – в Вооруженных Силах Украины", – рассказал Михаил Васильевич.
Теперь и отец, и оба сына сейчас выполняют боевые задания по обороне Одесской области от оккупантов.
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Напомним, ранее на Волыни мать и дочь – Наталья и Вероника Попозогло – вместе пошли защищать Украину от российских оккупантов и теперь служат в 100-й бригаде территориальной обороны области. Об этом говорится на официальной Facebook-странице этой бригады.
"Я пришла сюда помогать получать победу! Мы будем гнать их до самой Москвы. А если нужно будет – то и дальше. Пока не согласятся на полную и безоговорочную капитуляцию. Это они пришли на нашу землю. Пришли нас убивать", – отметила Наталья.
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