Возможен каскадный обвал обороны РФ: эксперт спрогнозировал сроки завершения войны в Украине

Война вряд ли полностью закончится в первой половине 2023 года, но скорее всего будет кульминация, считает Олег Жданов.

Олег Жданов рассказал, когда закончится война в Украине / Коллаж из фото УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что война в Украине не закончится в первой половине 2023 года. Сначала будет кульминация, а потом контрнаступление Вооруженных сил Украины.

"Вопрос войны вряд ли полностью закроется в первой половине этого года, но я думаю, что это все-таки будет кульминация войны. Потому что вторую такую массовую волну мобилизованных Путин вряд ли соберет, он даже не объявляет мобилизацию", - сказал Жданов в интервью изданию Obozrevatel.

По прогнозам эксперта, следующим этапом после этой кульминации будет контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое может привести к освобождению оккупированных территорий Украины.

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"Я думаю, что у нас будет шанс освободить страну в полном объеме. Потому что после этой кульминации стойкость российской обороны будет очень слабой", - сказал Жданов.

Он считает, что возможен вариант каскадного обвала обороны.

"Если дрогнет какое-то одно направление и мы пойдем в глубокое вклинение в оккупированные территории, то остальные направления могут просто посыпаться", - предположил полковник запаса.

Как сообщал Главред, Олег Жданов заявил, что новое наступление российских оккупационных войск уже началось. Еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация будет до марта. По его словам, это максимум, который оккупанты смогут показать сегодня.

Также Жданов оценил риски нового наступления армии РФ на Киев и Харьков. По его словам, на сегодняшний момент прямой угрозы не существует. Российские войска, которые сосредоточены на границе, способны провести лишь разведку боем, и это их максимум.

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