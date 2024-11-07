Возможность выхода ВСУ из Курской области: военный сделал важное заявление

Если будет команда выходить, то военные будут выходить, - говорит Сазонов.

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Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Главное из заявления военного:

Операция ВСУ в Курской области политически важна

Предпосылок для выхода ВСУ из Курской области нет

За время операции было уничтожено около 20 тыс. солдат РФ

Об уходе ВСУ с территории Курской области РФ пока разговоров нет, эта украинская операция политически очень важна. Об этом сказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире Киев24.

"Наша 41-я бригада работает в Курской области с самого начала, с начала августа. И у нас одно из самых тяжелых направлений - город Суджа и возле него. Именно здесь мы сражаемся против 810 бригады морской пехоты российской, куда и передают северокорейское пополнение", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приезжал туда, общался с командирами и видел ситуацию лично.

"И никаких намеков на то, что мы завтра выходим не было", - добавил Сазонов.

Военнослужащий также подчеркнул, что армия - это дисциплина и если будет команда выходить, то военные будут выходить, будет команда держать - будут держать.

"Сейчас мы держим оборону. Да, здесь очень тяжело, здесь продолжаются очень тяжелые бои. Враг использует КАБы, сносит все. Враг использует пехотные штурмы. Он разрушает свою Курскую область, разрушает так как разрушал и разрушает Донецкую область. Здесь населенные пункты похожи на Соледар, Бахмут, Авдеевку, Угледар. Их просто сносят. И лучше пусть сносят на Курщине, чем на Сумщине. И об этом наши бойцы и командиры все говорят", - говорит Сазонов.

Он также отметил, что за время операции в Курской области было уничтожено около 20 тыс. личного состава россиян. Враг все время перебрасывает подкрепления. По данным Генштаба, где-то две недели назад там было сосредоточено 55 тыс. российских военных.

Кроме того, политолог считает, что российский диктатор хочет показать Дональду Трампу, который победил на президентских выборах в США, что "СВО идет по плану", что он побеждает в Украине и войну можно остановить на условиях России, что Украина все равно проиграет.

"Но Трамп будет смеяться: По какому плану СВО? Вооруженные силы Украины уже 3 месяца воюют и держат Курщину. Никакого плана нет и ты не выиграешь. Поэтому на условиях России мира не может быть. То есть эта операция в Курской области - политически очень важное решение", - подытожил военный.

Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году оккупанты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам Сырского, решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области было принято в мае 2024 года.

Подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ с начала операции в Курской области РФ нанесли российским войскам потери на уровне 15 батальонов (около 8 тыс. солдат).

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что армия страны-агрессора России продвинулась в Курской области во время боев 31 октября. Российские военные движутся вперед на главном украинском выступлении.

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