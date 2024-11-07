Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Возможность выхода ВСУ из Курской области: военный сделал важное заявление

Мария Николишин
7 ноября 2024, 11:01
491
Если будет команда выходить, то военные будут выходить, - говорит Сазонов.
Возможность выхода ВСУ из Курской области: военный сделал важное заявление
Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Главное из заявления военного:

  • Операция ВСУ в Курской области политически важна
  • Предпосылок для выхода ВСУ из Курской области нет
  • За время операции было уничтожено около 20 тыс. солдат РФ

Об уходе ВСУ с территории Курской области РФ пока разговоров нет, эта украинская операция политически очень важна. Об этом сказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире Киев24.

"Наша 41-я бригада работает в Курской области с самого начала, с начала августа. И у нас одно из самых тяжелых направлений - город Суджа и возле него. Именно здесь мы сражаемся против 810 бригады морской пехоты российской, куда и передают северокорейское пополнение", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приезжал туда, общался с командирами и видел ситуацию лично.

"И никаких намеков на то, что мы завтра выходим не было", - добавил Сазонов.

Военнослужащий также подчеркнул, что армия - это дисциплина и если будет команда выходить, то военные будут выходить, будет команда держать - будут держать.

"Сейчас мы держим оборону. Да, здесь очень тяжело, здесь продолжаются очень тяжелые бои. Враг использует КАБы, сносит все. Враг использует пехотные штурмы. Он разрушает свою Курскую область, разрушает так как разрушал и разрушает Донецкую область. Здесь населенные пункты похожи на Соледар, Бахмут, Авдеевку, Угледар. Их просто сносят. И лучше пусть сносят на Курщине, чем на Сумщине. И об этом наши бойцы и командиры все говорят", - говорит Сазонов.

Он также отметил, что за время операции в Курской области было уничтожено около 20 тыс. личного состава россиян. Враг все время перебрасывает подкрепления. По данным Генштаба, где-то две недели назад там было сосредоточено 55 тыс. российских военных.

Кроме того, политолог считает, что российский диктатор хочет показать Дональду Трампу, который победил на президентских выборах в США, что "СВО идет по плану", что он побеждает в Украине и войну можно остановить на условиях России, что Украина все равно проиграет.

"Но Трамп будет смеяться: По какому плану СВО? Вооруженные силы Украины уже 3 месяца воюют и держат Курщину. Никакого плана нет и ты не выиграешь. Поэтому на условиях России мира не может быть. То есть эта операция в Курской области - политически очень важное решение", - подытожил военный.

Кто такой Кирилл Сазонов?

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году оккупанты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам Сырского, решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области было принято в мае 2024 года.

Подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ с начала операции в Курской области РФ нанесли российским войскам потери на уровне 15 батальонов (около 8 тыс. солдат).

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что армия страны-агрессора России продвинулась в Курской области во время боев 31 октября. Российские военные движутся вперед на главном украинском выступлении.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Впервые за время полномасштабного вторжения: Зеленский прибыл в Венгрию

Впервые за время полномасштабного вторжения: Зеленский прибыл в Венгрию

12:34Украина
Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взятке

Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взятке

12:26Украина
Как Трамп повлияет на войну в Украине: в США раскрыли детали

Как Трамп повлияет на войну в Украине: в США раскрыли детали

12:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причина

Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причина

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекой

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекой

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

Китайский гороскоп на сегодня 7 ноября: Тиграм - разочарования, Свиньям - ревность

Китайский гороскоп на сегодня 7 ноября: Тиграм - разочарования, Свиньям - ревность

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

12:26

Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взятке

12:21

Как Трамп повлияет на войну в Украине: в США раскрыли детали

12:13

Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине - Волкер

12:12

"Воюй или работай": премьер Шмыгаль объяснил, кому повестки поступят первыми

12:05

Мелания Трамп рассказала, как справляется со стрессом, остается здоровой и красивой

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:56

Трамп и президент Южной Кореи обсудили войска КНДР в РФ: что решили

11:37

Экономят ракеты: россияне точечно атакуют энергетику Украины "Шахедами" - ЦПД

11:21

Для кого 2025 год запомнится на всю жизнь: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

11:16

Китайский гороскоп на завтра 8 ноября: Свиньям - потеря финансов, Собакам - отдых

Реклама
11:01

Возможность выхода ВСУ из Курской области: военный сделал важное заявление

10:48

Кулеба сказал, в каком случае Трамп заставит Путина "дать заднюю"

10:44

Ночной удар по Украине: в двух областях начались аварийные отключения света

10:39

Дешевый трюк, чтобы избавиться от мышей, не убивая их

10:25

Сколько Украина потратит на нацотбор на "Евровидение-2025" - детали

10:20

Украина может сделать Трампу выгодное предложение: дипломат рассказал детали

10:02

Трамп может начать "тайные" переговоры с РФ и предложить сделку - аналитик

09:28

Иванка Трамп впервые за долгое время появилась на публике и огорошила своим видом

09:24

Сбиты более 30 БПЛА: Киев восемь часов был под дроновой атакой РФ

09:11

Прячут среди своих: РФ хочет сформировать 5 полков из солдат КНДР - детали

08:52

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:46

Отказ от НАТО и замороженный фронт: Трамп готовит "мирный план" для Украины - WSJ

08:22

Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

08:20

"Не нужно проходить через беременность и роды": Наталью Могилевскую довели до слез

08:00

Что не так со скандальным законопроектом о дровахмнение

07:49

"Продолжит борьбу": Байден впервые прокомментировал поражение Харрис

07:10

Не каждый найдет потерянное слово за 6 секунд: загадка на внимательность

06:37

Киев - под атакой дронов: слышны взрывы, горит многоэтажка и бизнес-центрФото

06:10

Похабыч победил: что принесет нам 2025 годмнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти птицу

05:00

Какой сегодня праздник 7 ноября 2024: что нельзя делать, чтобы не навлечь большую беду

04:32

Может стать проблемой: Криволап о последствиях увеличения производства "Шахедов" в РФ

04:00

Большинство не знает: что означает логотип Ferrari и почему на нем есть лошадь

03:34

ВСУ придется отступить из еще одного города на Востоке: есть угроза окружения

03:05

Совет на миллион: как быстро вывести плесень с герметика в ванной

02:30

Бойцов КНДР могут перебросить на Донбасс: в СНБО раскрыли сценарий

01:56

РФ атакует Украину роем дронов: в Киеве раздаются взрывы, есть большие повреждения

01:30

Когда Донни встретил Мэл: история любви Дональда и Мелании Трамп

01:09

"Замечательный разговор": Зеленский впервые после выборов в США поговорил с Трампом

00:48

"Результат не такой, как мы хотели": Харрис заявила, что не отказывается от борьбы

06 ноября, среда
23:54

Звезда Женского квартала рассказала про свои первые серьезные отношения

Реклама
23:33

В Германии распалась "светофорная" коалиция: Шольц уволил министра финансов Линднера

23:14

До инаугурации Трампа: Белый дом планирует срочно предоставить Украине помощь

23:02

Популярное выражение "присесть на дорожку": как оно возникло и что означает

22:57

Тина Кароль впервые открыто прокомментировала свои политические амбиции

22:42

"Не нужно надеяться на лучшее": нардеп заявил, что тариф на свет существенно возрастет

22:35

"Ждет тяжелая зима": к чему готовиться Украине после выборов в США - Жорин

22:20

Как королева Елизавета отзывалась о Дональде Трампе - детали

22:16

Трамп может дать должность Илону Маску в Конгрессе США: посол раскрыл детали

21:31

Армия КНДР вступила в бои против Украины: в США раскрыли детали

21:26

Садоводам важно знать: как обрезать гортензию осенью, чтобы она красиво цвела

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять