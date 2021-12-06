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Возвращались домой с похорон: в Житомирской области в жутком ДТП погибли отец с сыновьями

6 декабря 2021, 21:18

Женщина-водитель единственная, кто выжил в легковушке и за ее жизнь борются медики.

ДТП под Житомиром / скриншот

В Житомирской области в лобовом столкновении погибли отец и два маленьких сына 5 и 10 лет. В аварии чудом выжила женщина, которая была за рулем легковушки.

Автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. В патрульной полиции говорят, шансов выжить у пассажиров не было, потому что не были соблюдены элементарные правила безопасности.

От легковушки, которая выехала на полосу встречного движения и в лоб столкнулась с грузовиком, осталась куча металлолома, пишет ТСН.

В авто был 26-летний мужчина и двое мальчиков 10 и 5 лет. За рулем была мама детей. Водитель грузовика – 41-летний житель Киевщины не пострадал.

В каком состоянии женщина

Женщина-водитель единственная, кто выжил в легковушке и за ее жизнь борются медики. Она сейчас находится в реанимации Житомирской областной больницы.

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"Состояние тяжелое, она в оглушении, это политравмы, многочисленные переломы ребер, позвонков. Возможно повреждение внутренних органов", - говорит и. о. заведующего отделением интенсивной терапии Житомирской областной больницы Анатолий Жданюк.Дорожники уже заменили изуродованный колесоотбойник. Полоса трассы в сторону Киева закрыта на ремонт, поэтому машины двигаются по одной полосе.

Работники дорожной службы говорят, что вечером снежило, вероятно автомобиль занесло на скользкой дороге.

"Здесь двухстороннее движение должно идти, а тут как видите, в одну сторону", – говорят ремонтники.

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Родственники погибших просят их не беспокоить. В школе, где учился старший мальчик, начали собирать деньги, чтобы помочь с похоронами. Учитель начальных классов пересказывает разговор с дедушкой погибшего ученика.

"Человек убит горем, потому что погибли двое внуков и дочь в очень тяжелом состоянии. Они ехали с кладбища, посещали тоже умершего дедушку второго, и не доехали несколько километров до дома", – рассказывает учительница Светлана Аполонова.

Что говорят в полиции

Что стало причиной ДТП, сейчас выясняются следователи. В патрульной полиции уже сообщили, что пассажиры были не пристегнуты, дети перевозились без автокресел, а колеса – на летней резине.

Напомним, на Закарпатье случилось страшное ДТП. Фура сбила женщину и протянула ее 200 метров. 65-летней жительнице Свалявы оторвало голову.

Также ранее в Харькове женщины, переходившие дорогу по "зебре", скончались от удара машины. Очевидцы трагедии говорят, что водитель не увидел их из-за плохого освещения.

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