Возвращение территорий - первый шаг к победе: Каспаров спрогнозировал формат поражения Кремля

Каспаров спрогнозировал формат поражения Кремля/ коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Легендарный шахматист, а ныне ‒ видный российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что лишь только полное освобождение временно оккупированных украинских районов может говорить о победе Украины над российскими оккупантами. Такое заявление он сделал в комментарии проекту "Орестократия".

Но, Каспаров подчеркнул, что возвращение всех временно оккупированных территорий Украины – только первый шаг к победе над агрессором. Оппозиционер особо отметил, что Запад также должен озвучить принципиальную позицию.

"Первое, что должны зафиксировать Европа и Америка – это то, что санкции, налагаемые на Россию за агрессию и преступления против Украины, не будут сняты до выполнения трех принципиальных условий", – отметил Каспаров.

По его словам, первое условие заключается в полном освобождении всей территории Украины и восстановлении контроля над границами по состоянию на 1991 год. Также Каспаров говорит, что Россия обязана будет выплатить все репарации согласно оценкам международных институций.

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Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в России исчерпываются ресурсы, поэтому армия страны-агрессора стремительно теряет темпы.

Сейчас главной целью Путина, говорят эксперты, является завоевание Донецкой области в ее административных границах. Однако эти попытки пока безуспешны.

Позднее легендарный шахматист и противник путинского режима Гарри Каспаров говорил - русский диктатор Владимир Путин может объявить о "победе" в войне против Украины к 7 октября. Как раз в этот день ему исполнится 70 лет.

"У Путина 7 октября как раз будет юбилей – 70 лет. Думаю, что под эту дату запланировано объявление "победы"", – сказал он.

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