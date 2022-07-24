УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Возвращение территорий - первый шаг к победе: Каспаров спрогнозировал формат поражения Кремля

24 июля 2022, 14:33

Оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что лишь полное освобождение украинской территории может свидетельствовать о победе Украины над российскими оккупантами.

Путин, Каспаров
Каспаров спрогнозировал формат поражения Кремля/ коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Легендарный шахматист, а ныне ‒ видный российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что лишь только полное освобождение временно оккупированных украинских районов может говорить о победе Украины над российскими оккупантами. Такое заявление он сделал в комментарии проекту "Орестократия".

Но, Каспаров подчеркнул, что возвращение всех временно оккупированных территорий Украины – только первый шаг к победе над агрессором. Оппозиционер особо отметил, что Запад также должен озвучить принципиальную позицию.

"Первое, что должны зафиксировать Европа и Америка – это то, что санкции, налагаемые на Россию за агрессию и преступления против Украины, не будут сняты до выполнения трех принципиальных условий", – отметил Каспаров.

По его словам, первое условие заключается в полном освобождении всей территории Украины и восстановлении контроля над границами по состоянию на 1991 год. Также Каспаров говорит, что Россия обязана будет выплатить все репарации согласно оценкам международных институций.

Читайте такжеКаспаров объяснил, зачем Путину война с Украиной

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в России исчерпываются ресурсы, поэтому армия страны-агрессора стремительно теряет темпы.

Сейчас главной целью Путина, говорят эксперты, является завоевание Донецкой области в ее административных границах. Однако эти попытки пока безуспешны.

Позднее легендарный шахматист и противник путинского режима Гарри Каспаров говорил - русский диктатор Владимир Путин может объявить о "победе" в войне против Украины к 7 октября. Как раз в этот день ему исполнится 70 лет.

"У Путина 7 октября как раз будет юбилей – 70 лет. Думаю, что под эту дату запланировано объявление "победы"", – сказал он.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Гарри Каспаров новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:58

Сродни курению и алкоголизму: ученые выяснили, почему нельзя хрустеть суставами

14:57

Британские комплексы ПВО прикроют небо: ВСУ вооружили дальнобойными ЗРК StormerВидео

14:34

F-16 и Leopard для ВСУ: дипломат назвал условие новых поставок Запада УкраинеВидео

14:33

Возвращение территорий - первый шаг к победе: Каспаров спрогнозировал формат поражения КремляВидео

14:12

У любовницы Путина Кабаевой объявился ухажер-футболистВидео

Реклама
14:07

Плюс 3 тысячи грн: эксперты назвали пенсионеров, которым серьезно увеличили пенсии

13:58

Признание РФ государством-спонсором терроризма: в США назвали главное условиеВидео

13:47

В Германии ошарашили заявлением о торможении поставок оружия в Украину: будет только в конце годаВидео

13:41

Оккупанты в спешке латают дыры: HIMARS ударили по еще одному мосту на ХерсонщинеВидео

13:37

Нет рук, но есть водка: оставшийся без конечностей оккупант "обмыл" медаль и призвал дальше воевать

13:12

Август может стать "роковым" для россиян: оккупанты готовятся к "сюрпризам" от ВСУ - ФейгинВидео

13:02

Огрызко пояснил, повлияет ли скандал с конгрессвумен Спартц на поставки оружия ВСУВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 июля 2022: Ракам – потери, Львам – старые долги, Весам – разочарованиеВидео

12:44

У Зеленского ракеты для HIMARS назвали главным "ускорителем" победы Украины в войнеВидео

12:37

"Это мракобесие": критикующего Россию Серебрякова сравнили с Лободой

12:26

В Украине ликвидировали танкиста из "секретной" военной базы РФ в Абхазии

12:19

HIMARS разбили российский командный пункт на Луганщине: около 100 оккупантов погибшие или раненыеВидео

11:58

"Адская ночь": под Мелитополем нанесли удар по захваченному РФ аэродромуВидео

11:55

"Вся жизнь изменилась в одну минуту": Эллерт спас Мишину с сыном в начале войны

11:46

Украину атакуют сильнейшие грозы и дожди с градом: синоптики предупредили об опасностиВидео

Реклама
11:41

Путинский холуй Газманов со слоном сплясал перед силовиками Лукашенко

11:32

Москва официально взяла на себя ответственность за теракт в порту ОдессыВидео

11:25

"Уже несколько дней не выкисают": Волочкова и Джигурда разделись до трусов, рассмешив Ивлееву

11:10

Влад Яма рассказал, зачем Писанка скрывала болезньВидео

10:58

ВСУ получат десятки HIMARS и MLRS: Ермак раскрыл детали договоренностей с СШАВидео

10:55

С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

10:30

"Кости собирали": ударным дроном уничтожен вражеский Т-72 и 15 оккупантовВидео

10:29

"Второго Джонсона не будет": дипломат рассказал, чего ждать от нового премьер-министра ВеликобританииВидео

09:59

Оккупанты закапывают своих раненых живьем: волонтер рассказала жуткую историю очевидцаВидео

09:59

"А куда деваться?": Киркоров заговорил о побеге из России

09:38

"Слив" Украины через Минск-3: экс-министр оценил худший сценарий завершения войныВидео

09:23

Путин разочаровал Горбачева: Венедиктов рассказал о реакции бывшего президента СССР на войнуВидео

09:12

Африканская жара или мощные ливни: какой погодой порадует августВидео

08:59

Грохот и клубы дыма: под Мелитополем взорвали железную дорогуВидео

08:34

"Мы можем потерпеть поражение": Гиркин заговорил о вторжении Украины в РоссиюВидео

08:31

Частичная победа Украины, или Почему Путин согласился на зерновое соглашениемнение

08:30

Под Харьковом бойцы ВСУ уничтожили БТГ "элитной" дивизии РФВидео

08:30

Как подготовить дом к зиме: ТОП-10 важных советов для тепла и комфортаВидео

08:00

54 "двухсотых" и уничтоженные склады боеприпасов: авиация ВСУ выкуривает оккупантов с юга УкраиныВидео

07:21

ВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине, информация будет поступать с задержкой - ISWВидео

Реклама
06:11

Российское наступление на Донбассе окончательно захлебнулосьмнение

06:00

Если война затянется, официальный курс доллара будет по 40 — экономист Олег Пендзин

06:00

День ангела Ольги 2022: поздравления, открытки и картинки для родных и любимых

05:20

Самый вкусный грибной паштет с хрустящими гренками: быстрый рецептВидео

03:33

Как стирать вещи, чтобы они приятно пахли и чем освежить одежду: секреты хозяйкам

02:42

Китай не поможет Путину, он нашел выгоду в войне - дипломатВидео

02:10

Август начнется с "адской" жары: когда и где врежет настоящее пеклоВидео

01:40

Гороскоп Таро на август 2022: Козерогам - прибыль, Водолеям - поворот судьбы, Рыбам - переездВидео

01:07

Гороскоп Таро на неделю 25-31 июля: Овнам – враги, Львам – уроки судьбы, Козерогам – денежное везениеВидео

00:51

Приметы на 24 июля: какие 3 вещи нельзя делать в день Ольги, чтобы не лишиться достаткаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять