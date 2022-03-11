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Враг беспощадно обстреливает Николаев

11 марта 2022, 21:46

Войска РФ наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и пытаются прорваться в город.

Враг атакует Николаев

С северной стороны Николаева под селом Гурьевка идут активные бои ВСУ с российскими захватчиками.

"Идут активные боевые действия под Гурьевкой. Мы пытаемся выбивать их дальше. Часть из них бежит, часть пытается скрыться. Пожалуйста, не фотографируйте, не снимайте видео! Не пугайтесь, передвигаются наши. Мы двигаемся, занимаемся своими делами. Все в порядке", - сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

По его словам, враг наносит артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и пытается прорваться в город.

Ким добавил, что уже зафиксировано ряд пожаров и разрушений:

  • Новобугская, 120 - пожар в кафе
  • Мира, 19 - возгорание автомобиля
  • Космонавтов, 53 - прилет снаряда
  • Васляева, 49/1 - снаряд попал в квартиру
  • Первомайская, 109 - осколочное ранение мужчины
  • Котельная №11 - попадание снаряда

По предварительной информации, жертв нет.

Напомним, ранее для российских военнослужащих, которые не стреляли по мирным украинцам и не хотят этого делать, однако не могут вернуться назад из-за вероятности открытия заградительного огня своими сослуживцами, будет открыта специальная "горячая линия".

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