УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

"Ляжете в землю": военным РФ под Николаевом предложили сдаться по "зеленому коридору"

10 марта 2022, 17:39

Военные РФ не хотят воевать, но не могут вернуться назад, потому что им сказали, что будут их расстреливать при отступлении.

пленные российские военные
Пленные российские военные

Для российских военнослужащих, которые не стреляли по мирным украинцам и не хотят этого делать, однако не могут вернуться назад из-за вероятности открытия заградительного огня своими сослуживцами, будет открыта специальная "горячая линия".

"Шанс даём, в любом случае. Знаем, что они стоят на границе Херсонской и Николаевской областей, разговаривают с нашими. В чем проблема у русских? Они нападать не хотят. Они считают, что их обманули, сказали - учения… Но они и назад вернуться не могут, потому что сказали, те со стороны Херсона будут их расстреливать при отступлении", - заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в видеообращении в четверг.

Он отметил, что подразделения армии РФ "стоят по селам и ни туда, и ни сюда".

"Я буду обращаться сейчас наверх. Будем согласовывать такую вещь, как "зеленый коридор" для русских – тех, кто еще не стрелял и не совершал преступления против мирного населения. Тех, кто желает жить. Буду организовывать линию "горячую" с инструкциями, куда позвонить, как прийти, чтобы остаться живым, и не уезжать туда и не садиться в тюрьму. Это я согласовываю", - подчеркнул Ким.

Он уточнил, что уже завтра он обнародует телефон "горячей" линии для русских солдат, которые не стреляли в мирное население

При этом, он добавил, что пользоваться услугами указанной "горячей" линии не смогут российские артиллеристы и военнослужащие ракетных войск. "После Мариуполя, вариантов у вас, ребята, нет. Вам либо бежать, либо в землю", - подытожил глава ОВА.

Читайте еще:

viber
новости Николаева Виталий Ким война России и Украины
Реклама
Популярное
Почему смерть Путина может не принести облегчения УкраинеПочему смерть Путина может не принести облегчения Украине Польша отказалась передавать Украине истребителиПольша отказалась передавать Украине истребители Ключ к победе Украины – не санкции: что приведет к краху РоссииКлюч к победе Украины – не санкции: что приведет к краху России Расписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 9 марта 2022 годаРасписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 9 марта 2022 года Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО: Арахамия назвал причинуУкраина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО: Арахамия назвал причину

Последние новости

18:29

В разведке рассказали о ликвидации одного из главарей кадыровцев в Украине

18:03

Три вещи, которые могут остановить наступление Путинамнение

17:57

"Свои мотивы, чисто бабки": оккупанты рассказали о мародерстве командиров РФВидео

17:39

"Ляжете в землю": военным РФ под Николаевом предложили сдаться по "зеленому коридору"Видео

17:20

Не выбрасывайте его никогда: что приготовить из черствого хлебаВидео

Реклама
17:11

Послал россиян за российским кораблем: Барских отдаст Украине деньги за купленные в РФ билеты

16:53

Униженная Россия: как страну, что мнит себя великой, покидают производители туалетной бумагимнение

16:51

Кадыров на поводке и Путин с бомбой: в ГПСУ высмеяли провальный блицкриг РФ в УкраинеВидео

16:30

Путин не доживет до конца этого года – ПономаревВидео

16:20

От пилота осталось мокрое место: ВСУ сбили еще один штурмовик РФ Су-25

16:13

Эвакуация по состоянию на первую половину дня 10 марта: из Изюма наконец вывезли 2000 человек

15:58

"Лавров пришел говорить, а не решать": Кулеба о переговорах в ТурцииВидео

15:48

В Мининфраструктуры показали альтернативные маршруты с востока на запад Украины

15:30

Каждый второй киевлянин покинул столицу из-за войны – Кличко

15:17

Как победобесие, которое насаждалось в России, поспособствовало войне в Украинемнение

15:03

Украину накрывает мощная магнитная буря: насколько растянется и как спастисьВидео

15:01

Украина отстроит все разбомбленные города, правительство уже создает проекты – ЗеленскийВидео

14:23

Ключ к победе Украины – не санкции: что приведет к краху Россиимнение

14:23

ВСУ накрыли артиллерией российскую колонну вместе с полковником Захаровым

14:17

Украина конфискует собственность пропагандистов РФ и связанных с ними лиц – ЗеленскийВидео

Реклама
14:04

"Надеюсь, что министр Лавров услышал": Кулеба рассказал о главной подлости России

13:55

РФ должна вывести войска из ЧАЭС и ЗАЭС – это лучшее, что она может сделать – Кулеба

13:31

Граждане и бизнесмены Германии собрали более 100 млн евро и тонны гуманитарки для Украины, - Кличко

13:21

НАТО не готово защищать Украину и остановить войну – КулебаВидео

13:15

Почему США дадут Украине еще тысячи Джавелинов, но не 25 старых МИГ-29мнение

13:13

"У министра Лаврова есть его последний iPhone": Кулеба потроллил коллегу на фоне введения санкций против РФ

13:12

Лавров признал, что Россия сознательно разбомбила роддом в МариуполеВидео

12:47

Окружить и взять Киев невозможно – Арестович

12:31

"Мы не нападали на Украину": Лавров изложил свою версию переговоров с Кулебой

12:12

Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против самых богатых олигархов из РФ

12:03

Евросоюз не будет отправлять в Украину истребители, чтобы закрыть небо

11:59

Переговоры были сложными: Кулеба рассказал о результатах встречи с ЛавровымВидео

11:48

В РФ заговорили о встрече Зеленского и Путина: говорят, этот вопрос обсуждают главы МИД

11:40

Война России против Украины: большинство украинцев верят в победу в ближайшие недели

11:35

Война в Украине: в России вербуют частные охранные фирмы

11:27

Захватчики совершили новый авианалет на Мариуполь: есть жертвыФото

11:23

Почему через 7-10 дней Путина заставят сесть за стол переговоровмнение

10:59

Под Николаевом украинская авиация уничтожила часть танков и колонну снабжения оккупантов

10:49

Российские захватчики похитили депутата Запорожского областного совета

10:45

Плата за войну: каковы масштабы грядущего экономического обвала в России

Реклама
10:29

Первая встреча в условиях войны: начались переговоры Кулебы и Лаврова в ТурцииВидео

10:25

Почему санкции не заставят Россию поспешно выйти из войны в Украинемнение

10:22

Эвакуация украинцев: по каким маршрутам будут вывозить людей 10 мартаВидео

10:21

Обстрел детской больницы в Мариуполе: погибли 3 человека, среди них один ребенок

10:09

В Минобороны Китая заявили, что не потерпят независимость Тайваня и готовы к жестким мерам

09:51

Воевал против России с 2014 года: в Изюме погиб легендарный боец Яшка Цыганков

09:50

Украинские военные уничтожили вражеские танки в Броварах: техника пылает – видеоВидео

09:12

Пехоту уже никто не считает: ВСУ разбили технику врага в Мариуполе

09:11

ВСУ ювелирно уничтожили вражеские танки под Киевом: опубликовано видео

08:52

Психопат и нарцисс: психотерапевт назвала единственный способ остановить Путина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять