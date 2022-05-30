Время очень опасный враг Украины в войне с Россией - Blooomberg

ВСУ, гаубица / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Чем дольше западные союзники затягивают с передачей ВСУ тяжелого вооружения, тем труднее официальному Киеву будет выгнать российские войска с украинских территорий, которые те временно захватили. Об этом сообщает новостное агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Как говорят те, чем больше времени проходит, тем сильнее российское присутствие на востоке Украины становится свершившимся фактором. И выгнать отсюда оккупантов будет довольно трудно. Ведь Кремль уже пытается русифицировать некоторые регионы ‒ вводя российские телефонные коды и обещает выдать населению российские паспорта. Хотя завоевать умы и сердца украинцев на захваченных территориях ей все же не удается.

"Чем дольше Европа будет спорить о нефтяном эмбарго, не говоря уже о запрете импорта российского газа, тем больше Украина рискует исчезнуть с глобальных радаров. Оружие все еще поступает, но не в таком темпе, как Украине хотелось бы. Кроме того, в поставках нет наступательных систем, которые ей нужны. Примечательно, что украинские чиновники в своих ежедневных видео и сообщениях в социальных сетях призывают снова и снова: не забывайте о нас", ‒ пишут журналисты Bloomberg.

Со временем, говорят эксперты, будет становиться все больше призывов к Украине начать переговоры с Владимиром Путиным и даже уступить территорию ради мира (даже если он будет временным). Уже сейчас есть признаки того, что Франция и Германия пытаются давить на президента Владимира Зеленского ‒ с целью активнее добиваться режима прекращения огня.

И это несмотря на то, что страны Восточной Европы и Великобритания, а также США отмечают, что нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине обороняться. Многие утверждают, что перемирие сейчас даст войскам Путина время и возможность перегруппироваться и вернуться снова.

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Напомним, ранее агентство Blooomberg со ссылкой на своих собеседников сообщало о том, что Путин собирается продолжать воевать против Украины. И даже несмотря на тот факт, что Москве пришлось изменить план с быстрого до изнурительной битвы за Донбасс на востоке украинского государства.

Есть информация, что решение пойти войной против украинского государства приняла "горстка ястребов" – министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев под руководством Путина.

По логике русского диктатора, он не мог пойти на меньшую агрессию - для того, чтобы не показать РФ уязвимой и слабой перед лицом так называемой "угрозы" со стороны США и стран-союзников Вашингтона.

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