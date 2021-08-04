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"Все будет на высшем уровне": полтавский учитель-танцор рассказал о планах на новой должности

4 августа 2021, 23:09
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Видеоролик получил миллионы просмотров, тысячи репостов и десятки тысяч комментариев.

Василий Маслей и его танцевальная команда / Скриншот

В селе Маячка на Полтавщине учитель истории Василий Маслей вместе со своими коллегами станцевал на школьном выпускном и мгновенно стал звездой Сети. Кадры зажигательных танцев педагогов разместили в соцсети. На данный момент видеоролик уже просмотрели свыше двух миллионов раз.

Однако, кроме внезапной популярности, Василий Васильевич получил еще и новую должность. Теперь он не просто учитель истории и права, а директор школы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Педагоги рассказали журналистам, что хореографическим движениям учились друг у друга, а также дома перед зеркалом. Василий Васильевич - единственный мужчина в коллективе, поэтому ему досталось почетное место в танце - в самом центре.

Однако выяснилось, что именно он еще несколько лет назад основал в школе традицию - танцы учителей для выпускников, причем каждый год разные.

Тем не менее не все пользователи Сети одобрили выступление учителей Маячки. Некоторые писали: "Зачем учителям дрыгать ногами да еще и под песню российской группы". Но это не смущает педагогов и свою традицию в дальнейшем они нарушать не собираются. Более того, в следующем году планируют станцевать на высшем уровне, ведь молодой и творческий коллектив полон азарта.

Сам 31-летний Василий Васильевич учился в этой же школе, а с сегодняшнего дня, 4 августа, он официально стал директором своей альма-матери и планирует заниматься не только школьными делами, но и ходатайствовать по поводу благоустройства села. В частности, дороги, которая издавна не видела даже элементарного ямочного ремонта.

Напомним, учителя во главе с Василием Маслеем станцевали под песню Galibri & Mavik - Федерико Феллини. А впервые Василий вместе с учительницами станцевал для детей еще в 2017 году. Тогда перформанс проходил под аккомпанемент песни Эдит Пиаф.

Полтавщина учителя
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