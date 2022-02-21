"Все будет ВСУ" и песня про Путина: киевлянин оригинально подбадривает соседей

Киевлялин оригинально подбадривает соседей / УНИАН, ТСН

Мужчина в Киеве каждый вечер включает проектор и направляет изображение на стену многоэтажного паркинга. Таким образом он решил оригинально подбодрить соседей.

Картинки у него постоянно разные, но тематика одна – сохраняйте спокойствие, любите Украину. Также он напоминает, какой Путин - нехороший человек, пишет "ТСН".

Стену паркинга фотографируют соседи и распространяют снимки в Сети.

"ТСН"

Автор идеи — человек непубличный и таким же хочет остаться, поэтому от комментариев журналистам отказался.

"Нравица не нравица — империя развалица", "Путин - [неценз]! Ла-Ла-Ла-Ла...", "Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями", "ПТН-ПНХ", - изображают на стене возле ЖК.

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"ТСН"

"ТСН"

Ранее сообщалось, что в Финляндии посвятили Украине победу своей национальной сборной по хоккею над командой Олимпийского комитета России (ОКР) в финальном матче зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Также Главред писал, что в Грузии мощным посылом поддержали Украину. Страна, которая стала жертвой российской агрессии, выразила поддержку украинскому народу. В эфире одного из грузинских телеканалов ведущая сказала, что страны имеют общего врага, и это Россия.

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