Все переигралось: Арестович рассказал, зачем России масштабные ракетные обстрелы Украины

Советник Офиса президента Алексей Арестович уверен, что страна-агрессор просто-напросто спускает миллиарды в воздух.

Арестович рассказал, зачем России масштабные ракетные обстрелы Украины / УНИАН

Массированные ракетные удары России по Украине уже не несут военного характера, а с каждым последующим ракетным ударом результат для противника "все больше приближается к нулю".

Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фэйгин Live сообщил, что страна-агрессор просто-напросто спускает миллиарды в воздух.

"За обстрелами уже не стоят задачи военного характера. Не стоят даже политические. За ракетными обстрелами Украины стоят понты. Многомиллиардные понты, выпущенные в воздух", – отметил он.

По словам Арестовича, Путин тратит ракеты, чтобы прикрыть небоеспособность своей армии, и если убрать из информационного пространства РФ сообщения о ракетных обстрелах Украины, то больше "похвастаться" ВС РФ нечем.

Ракетная атака на Украину 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры. В связи с этим в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. В частности, без света осталась часть Одессы, Кривой Рог, Сумская область и Николаевщина.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением о массированной ракетной атаке на Украину. Так, экс-член Госдумы Сергей Марков заявил, что ракетный удар по украинским городам был осуществлен с "гуманитарными целями". Кроме того, он соврал, что российские захватчики бьют по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса".

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