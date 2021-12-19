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Все под контролем, Украина видит территорию РФ на 400 километров вглубь – Данилов

19 декабря 2021, 11:35

СНБО следит за ситуацией у границ Украины и наблюдает за перемещением войск России, отметил Данилов.

Данилов
Данилов заявил, что Украина видит территорию РФ на 400 километров вглубь / УНИАН

СНБО Украины следит за ситуацией на границе. И наблюдает за всем, что происходит на территории России вглубь на 400 километров, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщает Apostrophe, Данилов заверил журналистов, что все под контролем. "У нас все под контролем", – сказал секретарь СНБО.

Кроме того, он спрогнозировал, есть ли сейчас реальная угроза полномасштабного вторжения России в Украину.

"Когда 30 октября через газету Washington Post начали раздувать ситуацию, что здесь большое скопление военных и прочее – мы четко дали понять, что мы владеем информацией, в то время этого не было. Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах с нашей территорией? Да есть. Но оно уже не настолько (большое - ред.), не крайне критичное для того, чтобы сейчас подчеркивать, что все, вот завтра они начнут", - пояснил он.

Данилов подчеркнул, что СНБО следит за ситуацией и наблюдает за перемещением войск России.

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"Мы ясно понимаем, что находится в радиусе 200 км от нашей границы. Именно границы, не линии столкновения с Российской Федерацией. С их прислужниками, которые там на сегодняшний день есть. Мы четко понимаем, что находится на расстоянии до 400 км от нашей границы, мы понимаем, что это за группировки, мы понимаем их количество, понимаем, чем они оснащены – у нас это все под контролем и мы информацию от соответствующих институций получаем по этому поводу каждый день. Сегодня такой опасности мы не видим. Может ли она появиться завтра? Да, может. Потому что мы не знаем, что там в голове у людей, которые сидят в Кремле и как они на сегодняшний день будут рассуждать о тех или иных вещах", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО также рассказал о перспективах деоккупации ОРДЛО.

"Здесь такая простая вещь: можем ли мы освободить Донецкую и Луганскую области военным способом? Да, можем. Будем ли мы это делать? На сегодняшний день – нет. Почему? Потому что мы понимаем, что это будут за человеческие жертвы. Для нас жизнь человека – это самая высокая ценность", – рассказал Данилов.

Возможное вторжение России в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

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