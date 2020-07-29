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В МОН перечислили новации вступительной кампании-2020

29 июля 2020, 22:32

Подача документов на бакалавра за бюджетные средства пройдет в два этапа: основной до 20 августа и зачисление на контракт до 23 октября.

Вуз, приемная комиссия
В МОН назвали особенности вступительной кампании 2020

С 1 августа в нашей стране стартует вступительная кампания в вузы. В этом году абитуриенты смогут подать до 5 заявлений на бюджет, а также неограниченное количество заявлений на контракт.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко во время брифинга.

По его словам, поступающие смогут подать заявления на бюджет в период с 13 по 22 августа.

"Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется 1 августа. 1 августа в 10:00 утра будет открыта возможность регистрации электронных кабинетов", - сказал Витренко.

Также в этом году абитуриенты льготных категорий смогут подать электронные заявления на поступления при наличии хотя бы одного сертификата внешнего независимого оценивания 2017-2020 годов.

"Для этого им нужно перед подачей заявлений обратиться в одно из заведений высшего или профессионального перед высшего образования с подтверждающими документами для внесения их в "Реестр лиц со специальными условиями", - сообщил он.

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Еще одной новацией стала возможность абитуриентам сдавать вступительные экзамены вместо ЕГЭ, а также сдавать творческие конкурсы на определенные специальности при поступлении на бюджет. Такие абитуриенты могли зарегистрироваться в заведении высшего образования для составления таких экзаменов и творческих конкурсов с 24 июля. Сдача экзаменов и написание творческих конкурсов пройдет с 1 по 12 августа.

Кроме этого в этом году образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут созданы во всех университетах МОН, Минздрава, Минкульта и в трех учреждениях высшего образования МВД.

"Кроме того, теперь в рамках отдельной квоты участие в конкурсном отборе будут не только поступающие АР Крым и Севастополя, но и поступающие неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, линии соприкосновения", - сообщили в Минобразования.

Подача документов на бакалавра за средства бюджетные средства пройдет в два этапа: основной до 20 августа и зачисление на контракт до 23 октября.

"В образовательном центре поступающие из временно оккупированных территорий могут подать до 5 заявлений и участвовать в конкурсе на места государственного заказа в рамках специальной квоты для приема поступающих временно оккупированных территорий на основе полного общего среднего образования (Квота 2)", - добавили в МОН.

Как ранее писал Главред, в Министерстве образования пояснили основные этапы вступительной кампании 2020, которая продлится до 31 августа.

Напомним, в Министерстве образования и науки рассматривают три возможных сценария запуска учебного года 2020-2021 в Украине.

новости Украины ВУЗ вступительная кампания Минобразование
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