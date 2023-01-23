ВСУ атаковали оккупантов: Россия понесла огромные потери во время наступления

ВСУ нанесли мощный удар по войскам России на Запорожском направлении. Как сообщает Генштаб, в результате чего потери россиян достигли более полусотни человек.
"Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В течение 20 - 21 января враг проводил наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков" - сообщили в Генштабе.
Отмечается, что в результате боевого столкновения оккупантов с подразделениями украинских Сил обороны потери захватчиков составили более 50 человек, 16 из них - безвозвратные.
ВСУ уничтожили 9 единиц вооружения и военной техники РФ разного типа, в том числе танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль "Тигр". Еще 4 единицы повреждены.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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