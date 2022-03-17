ВСУ испепеляют врага как в небе, так и на земле: в Генштабе отчитались об успехах на фронте

В Генштабе отчитались об успехах на фронте / Фото Reuters

ВСУ уничтожили российские самолеты, сбили вертолет и накрыли артиллерией позиции оккупантов. Враг деморализован.

Так, по состоянию на утро, 17 марта, Вооруженные Силы Украины продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей, сообщили в Генштабе.

"В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, за предыдущие сутки, благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА.

Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.

Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают активно действовать с целью лишения авиации кафиров возможности властвовать в воздухе.

Читайте такжеПВО жжет: за сутки уничтожены свыше 10 вражеских целей"Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов", - рассказали в Генштабе.

Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве – осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.

Наряду с этим противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой "специальной операции" среди собственного населения.

"Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины", - сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин планировал завоевать всю Украину в течение 10 дней. Реализировать такой план ему помешало мощное сопротивление ВСУ и территориальной обороны, сообщила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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