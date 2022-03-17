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"70% техники раз*бали": оккупант признался жене, что "вторая армия мира" плачет по дому

17 марта 2022, 02:29

Враг рассказал, что их "кинули умирать", а кому-то жаловаться боится, потому что "завалят свои".

Пленный, боевики, солдат
Российские солдаты хотят домой / Facebook.com

ВСУ продолжают успешно бить российских оккупантов на всех линиях фронта. Солдат вражеской армии в телефонном разговоре признался своей супруге, что им приходится позорно отступать с занятых позиций.

Соответствующий аудиоперехват опубликовал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Враг рассказал, что их "кинули умирать", а кому-то жаловаться боится, потому что "завалят свои".

"У нас нет уже той боевой мощи, которая была. 70% техники уже нет, ее раз**бали всю. Нет поддержки с воздуха, нет истребителей. Не знаю, почему так. Я думаю, в Росси все з**бись, а тут оказывается ни**я не з**бись. У нас колонну, когда мы двигались, раз**бали часть. Мы с**бались вовремя. Можно сказать, мы тупо с**бываемся. Мы не отстреливаемся. Вчера-позавчера майор с бригады погиб. Два дня назад два камаза в**бали", – рассказал он своей жене.

Супруга убийцы украинцев возмущена таким положением дел и задалась вопросом, зачем тогда российских оккупантов отправили в Украину. Путинский солдат в ответ лишь жаловался, что у него даже нет оружия и просил жену никому об этом не говорить.

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