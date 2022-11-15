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ВСУ наступают на Луганщине, линия фронта постепенно приближается к Рубежному и Кременной – Гайдай

15 ноября 2022, 12:11

Оккупанты продолжают стягивать резервы на Луганщину и заминировали все территории, из-за чего продвижение ВСУ замедляется, рассказал Сергей Гайдай.

Гайдай, ВСУ
Жители Кременной и Рубежного слышат звуки боев возле своих городов - Гайдай / Коллаж 93 ОМБр, Суспільне

В Луганской области идут тяжелые бои, силы обороны Украины продолжают двигаться вперед. Линия фронта постепенно продвигается к крупным оккупированным городам региона – Кременной и Рубежному. Наступление ВСУ замедляется из-за того, что захватчики заминировали все территории и стягивают резервы. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что жители захваченных Рубежного и Кременной слышат звуки боевых действий возле своих городов. Линия фронта постепенно продвигается.

"Довольно ожесточенные и тяжелые бои происходят сейчас на Луганщине. Но в местных пабликах мы читаем о том, что местные жители слышат уже достаточно громко бои возле крупных городов – и в Рубежном, и в Кременной. Это говорит о том, что линия фронта понемногу продвигается к нашим крупным городам", - отметил Гайдай.

Также Сергей Гайдай подчеркнул, что наступление ВСУ замедляется из-за того, что враг подтянул резервы, соорудил оборонительные редуты и заминировал территории. Россияне несут большие потери.

Война России против Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление о том, что оккупант Россия поставила задачу своим войскам захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

Агрессор хочет показать "победу" своему населению. Именно поэтому враг так упорно действует на Донецком направлении.

Также Череватый сказал, что силы обороны Украины освобождают населенные пункты на Сватовском направлении Луганской области. Россияне пытаются контратаковать и несут серьезные потери.

Кроме того, оккупанты атакуют на Авдеевском и Бахмутском направлениях, но не могут прорвать оборону ВСУ.

14 ноября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что армия Украины освободила уже 12 населенных пунктов на Луганщине.

Земли возвращаются с трудом. У России было время, чтобы подтянуть резервы и усилиться мобилизованными.

Смотрите видео ТСН - Зеленский заявил о тяжелых боях на Донбассе

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Сергей Гайдай новости Донбасса новости Луганской области война России и Украины
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