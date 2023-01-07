ВСУ одним махом уничтожили 150 военных РФ, в том числе 10 офицеров

Разведчики подразделения ССО "Бандерлоги" 2 января "засекли" расположение оккупантов в Пологах.

ВСУ нанесли удар по скоплению оккупантов / 28-я отдельная гвардейская механизированная бригада, соцсети

Украинские военные нанесли удар по расположении оккупантов в Пологах Запорожской области.

Разведчики подразделения ССО "Бандерлоги" 2 января "засекли" расположение оккупантов в Пологах. В одно из местных зданий въехало около 150 военных РФ, в том числе 10 офицеров, сообщает "РИА Мелитополь".

"А уже ночью 4 января артиллерия ВСУ отправила на тот свет рашистов. Место пролетов предатели полицейские оцепили. К месту разрушенного здания мчались скорые и труповозки", - пишет местный ресурс.

Журналисты довали, что оккупанты несут значительные потери в Пологах и соседнем Токмаке Запорожской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины ударили по месту расположения российских оккупантов в Херсонской области. Точный удар был нанесен в районе населенного пункта Днепряны. В здании на момент удара находились до 500 российских захватчиков. В результате оккупанты вывозили оттуда погибших захватчиков грузовиками, а многих раненых отвезли в ближайший госпиталь.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили 529 оккупантов РФ, которые были отправлены на передовую из села Валуй Белгородской области. Родственники оккупантов, которые находятся в восточной части Украины, уже знают о катастрофических потерях.

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