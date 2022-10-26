ВСУ освободили населенный пункт на Луганщине и установили там флаг Украины

Войска Украины подняли государственный флаг в Невском на Луганщине / Скриншот видео Силы специальных операций

Силы обороны Украины установили государственный флаг в селе Невское в Луганской области. Населенный пункт находится на пересечении Луганщины и Харьковщины.

Как сообщает пресс-служба Сил специальных операций, украинские войска установили государственный флаг в населенном пункте Невское на Луганщине.

ВСУ в Невском Луганской области / Скриншот видео ССО Украины

Военные отметили, что Украина восстановит после разрушений освобожденные населенные пункты.

"Населенный пункт Невское Луганской области. И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на развалинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим!" – подчеркивается в сообщении.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Соединенных Штатов ранее заявили, что ВСУ могут воспользоваться слабостью войск РФ и в течение 6 недель продвинуться в Луганской области. Однако российский агрессор войну еще не проиграл – оккупанты могут восстановить свои силы за счет мобилизации и способны к проведению артиллерийских операций.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее заявил, что в одном из полков оккупантов РФ 70% мобилизованных отказались воевать. Они решили сбежать. Некоторых из них задержали в Кременной.

В Генштабе ВСУ 24 октября сообщили, что украинские войска вытеснили большую группу оккупационных войск из Кармазиновки, Мясожаровки и Невского Луганской области. Кроме того, россиян выбили из Новосадового Донецкой области.

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