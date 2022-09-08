ВСУ сделали "харакири" оккупанту з позывным "Якудза": якут не пережил визит на Харьковщину

ВСУ сделали "харакири" оккупанту з позывным "Якудза" / скриншот

Бойцы ВСУ в ходе контрнаступления на Харьковщине ликвидировали командира роты оккупантов Григория Николаева.

Воевать против Украины снайпер из позывным "Якудза" отправился добровольцем из Якутии, сообщил полковник ЗСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Twitter.

"Командир мотострелковой роты капитан Григорий Николаев "Якудза" сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!", – прокомментировал украинский офицер.

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В некрологе говорится, что Николаев был уроженцем села Хоро Верхневилюйского района Республики Якутия. В прошлом служил в правоохранительных органах.

"Якудза" воевал против Украины еще с 2014 года, с самого начала боевых действий на Донбассе. Он числился в бригаде "Призрак" боевиков "ЛНР".

В рядах путинских войск, которые в феврале 2022-го вторглись в Украину, оккупант был командиром мотострелковой роты, снайпером, имел звание капитана. Захватчика Николаева ликвидировали несколько дней назад под Изюмом в Харьковской области.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины в понедельник, 5 сентября, ликвидировали на Юге 86 российских оккупантов. Также было уничтожено более 20 единиц вражеской техники, четыре склада с боеприпасами и ударный вражеский вертолет Ка-52.

5 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Ольгино. Оно находится недалеко от ранее освобожденного Высокополья на севере Херсонщины.

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