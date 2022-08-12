ВСУ уничтожили спецназовца ГРУ - майора оккупантов РФ

Украинские защитники ликвидировали майора спецназа ГРУ России Павла Штепу.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера оккупационных войск РФ.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
По его данным, украинские защитники ликвидировали майора спецназа ГРУ России Павла Штепу.
При этом он также опубликовал фото уничтоженного офицера-рашиста.
"Майор спецназа ГРУ Павел Штепа сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - добавил Штирлиц.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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Автор: Алексей Тесля