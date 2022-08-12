ВСУ уничтожили спецназовца ГРУ - майора оккупантов РФ

Павел Штепа / t.me/a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера оккупационных войск РФ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его данным, украинские защитники ликвидировали майора спецназа ГРУ России Павла Штепу.

При этом он также опубликовал фото уничтоженного офицера-рашиста.

"Майор спецназа ГРУ Павел Штепа сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - добавил Штирлиц.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

Читайте еще: