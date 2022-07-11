ВСУ успешно отразили вражеские штурмы Краснополья и Марьинки - Генштаб

ВСУ отразили вражеское наступление на Марьинку / Reuters

Война в Украине - ВСУ сегодня, 11 июля, мужественно отбили попытку наступления врага на Марьинку, а также продолжают сдерживать вражеское наступление на других направлениях фронта, сообщает Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северском направлении российские подразделения находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей и напоминают о себе применением артиллерии. Были обстреляны районы Карповичей и Николаевки Черниговской области.

На Слобожанском направлении усилия противника сосредоточены на удержании рубежей на Харьковском направлении, чтобы украинские силы не продвинулись к государственной границе.

Из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков обстреляны районы населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Коробочкино, Слатино, Прудянка, Новое, Рубежное, Благодатное, Кутузовка, Золочев, Черкасские Тишки, Питомник, Перемога и Русская Лозовая.

Нанесены удары из вооружения вертолетов Ка-52 недалеко от Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки.

На Славянском направлении ствольная и реактивная артиллерия противника работала в районах населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Курулька, Черкасское, Краснополье, Маяки и Новониколаевка. Нанесен авиаудар вблизи Богородичного.

В направлении Краснополья украинские силы отразили очередной штурм и пресекли все попытки оккупантов продвинуться.

На Краматорском направлении без активных действий. Обстреляны из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка и Ивано-Дарьевка. Авиаудары зафиксированы недалеко от Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Часова Яра, Берестового, Покровского, Соледара, Зайцево, Вершины, Новолуганского, Клещиевки, Кодемы и Нью-Йорка. Нанесли авиаудары вблизи Покровского и Яковлевки.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления

Противник обстрелял из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Невельское, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Владимировка, Павловка, Угледар, Перебудова, Большая Новоселка, Белогорье, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Загорное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Жеребянки и Каменское. Авиаудары нанесены вблизи Шевченко и Золотой Нивы.

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Враг попытался наступать в направлении Марьинки, но украинские воины заставили его бежать.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и не допустить наступления сил обороны Украины. Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Белая Криница, Зеленый Гай, Калиновка, Белогорка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Партизанское, Благодатное, Котлярово, Посад-Покровское, Украинка и Прибужское.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным удара находятся два носителя высокоточного оружия с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Поставки оружия Украине

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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