HIMARS уничтожает военные базы и склады РФ: ТОП-14 "огненных" ударов ВСУ

Только с конца июня уничтожили 14 военных баз и складов вооружений в тылу российских войск.
Вооруженные силы Украины успешно применяют американские реактивные системы залпового огня HIMARS по позициям российских оккупантов.
Только с конца июня уничтожили 14 военных баз и складов вооружений в тылу российских войск, говорится в материале BBC News Украина.
Отмечается, что при этом речь идет об ударах в 5-75 км от фронта.
Также издание приводит самые результативные удары ВСУ с помощью американских РСЗО:
- удары по инфраструктуре Вооруженных сил РФ в Новой Каховке (Херсонская область) и складу боеприпасов в Перевальске (Луганская область), 28 июня;
- удар по складу боеприпасов в Попасной (Луганская область), 2 июля;
- удары по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область), 3 июля;
- взрыв базы в Снежном (Донецкая область), 4 июля;
- взрыв базы в "Камаз-центре" в Донецке и склада в Кадиевке (Луганская область), 5 июля;
- взрывы баз и склада в Великом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне, 6 июля;
- удар по нефтебазе в Донецке, 7 июля;
- взрывы складов в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область), 8 июля.
Журналисты добавили, что информация и видео были собраны из открытых источников, среди которых были ролики очевидцев, сообщения военных корреспондентов, блогеров и местных чиновников. При этом некоторые случаи взрывов подтвердило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.
Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.
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