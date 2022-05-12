ВСУ выходят на госграницу на Харьковщине: РФ готовит штурм на трех направлениях

Бойцы ВСУ / Фото Reuters

Российские захватчики пытаются предотвратить продвижение украинских войск к госгранице в Харьковской области, заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"На Харьковском направлении подразделения российской армии перегруппировываются и пытаются предотвратить дальнейшее продвижение наших войск в направлении государственной границы Украины. С этой целью оккупанты не прекращают огневое влияние артиллерии на подразделения наших войск, чтобы нанести как можно больше потерь в живой силе, вооружении и военной технике", - сказал он в ходе брифинга.

Также спикер сказал, что Славянском направлении действуют группировки оккупантов из состава подразделений российской армии 1-й танковой армии, 20-й армии Западного военного округа, 29-й, 35-й и 36-й армии, а также 68-го армейского корпуса Восточного военного округа. Он добавил, что оккупанты на этом направлении перегруппировывают войска, чтобы возобновить наступление в направлении Барвенково и Славянска .

Кроме того, противник с целью уточнения объектов поражения провел разведку с использованием беспилотного летательного аппарата в районе Изюм - Краснополье за 15 км на северо-запад от Славянска.

"В Донецкой области группировки оккупационных войск в составе отдельных подразделений так называемого 1-го и 2-го армейских корпусов, а также 8-й и 58-й армий Южного военно округа ведут активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском и на Новопавловском направлениях. Их цель - это установить контроль над населенным пунктом Рубежное, захватить Лиман, Северодонецк и город Марьинку", - сказал Мотузяник.

Также на Лиманском направлении враг сосредоточил основные усилия на создании плацдарма в районе Белогоровки - в 6 км к западу от Лисичанска, и подготовке к наступлению на город Лисичанск .

"С этой целью противник усиливает наступательный потенциал своей группировки", - сказал спикер.

Он добавил, что враг в направлении Северска наступает в сторону Зеленой долины и Новоселовки. Сейчас там продолжаются активные боевые действия.

Вместе с тем, на Северодонецком направлении захватчики ведут наступление в направлении Кудряшовки и Северодонецка, на Кураховском направлении ведутся активные боевые действия в направлении Александровки и Марьинки.

На Мариупольском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании украинских подразделений в районе Азовстали.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 26 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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