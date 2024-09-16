Вся квартира была в дыму: история спасения мужчины после удара по Харькову

Мужчина отказывался эвакуироваться из задымленной квартиры на 12-м этаже без своей собаки.

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В Харькове спасли мужчину с собакой с задымленной квартиры на 12 этаже / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты ударили КАБами по Харькову. Одна из этих авиабомб ударила прямо по многоквартирному жилому дому. В результате этого пострадало очень много людей.

Многие жители дома оказались в ловушке, ведь после взрыва сразу начался пожар. В задымленной квартире на верхнем 12-м этаже оставался мужчина со своей собакой. Он не мог выбраться и надеялся только на помощь спасателей.

К мужчине добрались сотрудники ГСЧС и пытались оказать ему помощь в эвакуации. Однако мужчина наотрез оказался выбираться из квартиры без своей собаки.

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Спасатели сделали все возможное, чтобы вытащить из задымленной квартиры собаку и самого мужчину.

Смотрите видео со спасенным в Харькове:

В Харькове спасли мужчину с собакой с задымленной квартиры на 12 этаже / фото: скриншот

Удары РФ по Харькову - последние новости

В субботу, 7 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков. В городе прогремело несколько взрывов. Пострадало садовое товарищество в Индустриальном районе. Еще один удар - в Малой Даниловке в частный сектор.

Мощные взрывы прогремели в Харькове и днем в понедельник, 2 сентября. Местные власти призвали горожан к осторожности.

Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, по состоянию на сейчас уже 28 раненых. Деталями трагедии поделился председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Враг ударил по Дворцу спорта, также атакован торговый центр в Салтовском районе и территория возле Гидропарка в Киевском районе.

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